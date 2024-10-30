遭聯想跨國控告　中興通訊回應專利糾紛：難以理解但尊重

中興通訊近期陷入專利糾紛，遭聯想集團在英國高等法院提起訴訟。中興通訊今（30）日對外回應，強調其一貫尊重法律框架下的合法舉措，但對聯想選擇跨國訴訟表示「難以理解但尊重」。中興通訊透露，雙方在專利許可問題上已展開多年協商，並希望透過協商解決爭議。



根據公開信息透露，訴訟涉及聯想集團及其子公司共六家起訴中興通訊及其子公司，並包括三家英國經銷商。訴訟中涉及的專利和索賠細節尚未對外公開。消息傳出後，中興通訊的A股股價10月29日早盤大幅回落，最終收跌0.84%。

中興通訊表示，基於對聯想作為中國公司的信任，一直對採取協商以外的合法維權措施保持審慎、克制的態度，「此番聯想遠赴英國進行訴訟，我們難以理解但表示尊重。」

2019年11月22日，在中國北京舉行的世界5G展覽中展示的中興通訊標誌。（Reuters）

《券商中國》報道，中興通訊在全球專利布局領域表現突出，截至2024年上半年，全球專利申請量達到約9.15萬件，其中5G技術和AI技術的貢獻尤為顯著。公司近年來的研發投入也持續增加，2021至2023年研發費用由188億元增至252億元，佔營收比重逐年上升。專利糾紛在高科技企業中屢見不鮮，中興通訊及剝離專利的第三方實體與華為、三星、OPPO、vivo、小米等公司此前也曾多次涉及相關訴訟，不過大多數案件最終都達成和解。

聯想集團創始人柳傳志強調，中國企業應團結，不能被外人挑撥。（新華社）

律師業界指出，通訊技術的專利糾紛往往涉及多個企業和多項專利，透過訴訟解決往往會導致雙方耗費大量時間和資金，最終結果也未必理想。未來中興與聯想是否達成和解，仍待觀察。