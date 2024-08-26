聯想獲中東20億美元CB泵水　指非為回購托價　料年內建成沙特總部

聯想﹙Lenovo﹚﹙0992）與沙特主權基金Alat達成戰略合作，擬向其發行20億美元﹙約156億港元﹚的可換股債券（CB）。公司執行副總裁兼首席財務官黃偉明強調，與其他科企發CB「高賣低買」有別，聯想初始換股價即存折讓，集資也不會用於回購等操作托價，而將用於在中東開拓業務等戰略用途。



黃偉明表示，公司將在沙特建立起繼中國、墨西哥之後的第三個地區總部，且已獲得當地的資質許可，相信年內即可成立。而在當地建立的製造基地，計劃12個月內投產，第一期投資額約為2.5億美元，預計未來中東地區收入，可貢獻集團總營收約10%，即至少約60億美元。



認股權證如獲行使，將以近20年股價高位的實際發行價13.74元，為集團提供資金。（資料圖片）

料盈利跑贏股份增速 不效其他科企回購托價

聯想將於9月12日召開股東大會，投票決定是否得以完成證券認購協議。公司今次發行CB，折合約156.23億港元，票面為零息，初始轉股價每股10.42元，較公告日前股價，存在約一成的折讓，而近期其他龍頭科企發行CB時，轉股價均較前日收市存在溢價。

黃偉明表示，從第一季度財報看來，聯想雖然來自中國，但目前收入貢獻最大的市場，已然是北美地區。因此希望強化集團全球製造和供應鏈的多元化佈局，而非將此舉視為單一投資或財務維度，籲關注其戰略價值。

回應增加流通股數，對現有股東的攤薄效應時，黃偉明強調，不應以股份數量增減，衡量攤薄與否，相信公司環球盈利增速，將遠跑贏股份增速，因而其直言，不會像阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等公司那樣，將集資所得用於回購等方式刺激股價。

聯想表示，發行CB固然增加股份數量，但相信公司環球盈利增速，將遠跑贏股份增速。

認股權證如獲行使 實際發行價將至近20年股價高位

除卻可換股債，公司同時發行11.5億份認股權證，發行價為每份1.43元，初始行使價為每股12.31元，將透過私人配售方式向現有股東、獨立專業投資者及管理層參與者發售。公司董事長楊元慶已經認購19.1%的認股權證，以支持未來前景。

公司高級副總裁兼副首席財務官鄭孝明解釋稱，認股權證如獲行使，將以近20年股價高位的實際發行價13.74元，為集團提供資金，會是非常公道的價錢。綜合可換股債與認股權證，若不考慮認股權證行權，則公司將擁22億美元，用於在中東等地投資供應鏈設施等。

而一旦認證股權完全行使，公司表示，將額外產生18億美元，更提升財務靈活性。綜合操作下，未來3年，每年將得以節省1.1億美元的利息支出，且不受可換股債攤薄的影響。

年內於沙特建全球第三個地區總部 料中東將貢獻集團10%營收

恰似中國存在「五年計劃」，黃偉明表示，沙特同樣有類似的五年規劃，雖然當地以豐富的自然能源著稱，但現已傾向由石油支持的經濟，轉向由科技支持，更力谷清潔能源等ESG概念。沙特現還有NEOM City計劃，意即新未來城，城市從沙漠中拔地而起，便需要通過IT等完善交通基建設施。

聯想計劃，將在沙特建立起繼中國、墨西哥之後的第三個地區總部，且已獲得當地的資質許可，相信年內即可成立。同時，公司將在當地建立製造基地，目前其在全球擁有逾30個製造基地，沙特的基地將用於生產個人電腦、伺服器等，已經與當地相關部門商討選址，計劃12個月內投產，第一期投資額約為2.5億美元。

目前中東地區收入，只佔聯想集團收入逾2%，聯想預計未來幾年，中東地區收入，可貢獻集團總營收約10%，撇除未來營收再推高的潛在動力，僅以去年營收計，也可有約60億美元。