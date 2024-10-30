福建高校副校長涉造假、佔據他人科研成果　學校申請撤回獎項提名

周一（28日），一名心血管醫生向內媒爆料指，福建中醫藥大學副校長趙某某在今年申報福建省科技進步獎過程中涉嫌造假，並已被學校申請撤回提名。該醫生表示，自己與趙某某共事多年，目前已退休，趙某某負責該校下屬的四所醫院，包括他曾任職的福建省人民醫院。



據悉，趙某某於今年8月以第一完成人身份申報的項目《「溫陽活血利水」法改善心力衰竭心室重構研究及臨床轉化》，參加2023年度福建省科技獎並已獲得省教育廳提名。公示期定於2024年8月5日至8月9日。

福建省教育廳關於2023年度福建省科學技術獎提名項目的公示。（紅星新聞）

該醫生指出，趙某某作為項目的第一完成人，代表性論文專著目錄中卻沒有一篇是由他擔任第一作者或通訊作者的，這完全不符合申報規則。他認為趙某某涉嫌利用公權力佔據他人科研成果，存在學術造假問題，因此不應獲得提名。

根據福建省教育廳的公示資料，福建中醫藥大學在2024年共申報了13個科技獎項目，其中趙某某的項目為第四個，提名為「省科學技術進步獎」。項目簡介指出，該團隊針對福建濕熱地區心力衰竭患者特點，構建了新理論並研發了新產品。

項目主要完成人共10人，趙某某的貢獻被描述為「項目牽頭者，負責整個項目的設計和指導，組織關鍵技術攻關。完成了福建省科技廳重大專項課題1項，發表學術論文10篇，主編專著3部，授權發明專利1項；培養碩士研究生1名；對該項目創新點1-4均做出了創造性貢獻」。然而，項目代表性論文中有五篇文章均未列出趙某某的名字，該醫生於公示期最後一天向相關部門實名舉報。

五篇論文的作者和通訊作者中均未有趙某某的名字。（紅星新聞）

福建省教育廳的回覆告知書確認，該項目已被福建中醫藥大學撤回提名，並表示將對舉報的其他內容進行移交處理。該告知書的落款時間為2024年8月23日。

福建省教育廳回覆告知書。（紅星新聞）

該醫生指出，儘管學校在舉報後立即撤回了提名，但至今尚未有進一步的調查結果。內媒記者於10月29日多次聯繫福建中醫藥大學的相關負責人，均未獲得回應。辦公室的工作人員表示，將向上級反映情況並進一步核實了解。

福建省教育廳的工作人員則確認，舉報人反映情況已收悉，告知書屬實，目前確實已經按規定移交相關部門，移送給省一級的紀委部門。