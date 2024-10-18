95後研究員擁4博士6碩士學位惹議　本人認有虛榮心、過度包裝成分

內蒙古民族文化藝術研究院一名獲聘的「95後」研究員趙子健，因一份公示簡歷引發輿論關注。據稱其擁有2個博士後、4個博士學位、6個碩士學位，以及22個社會組織兼職身份。對於何以從民辦高校本科畢業僅7就獲得如此多學歷和身份，以及是否涉及學歷造假等問題，當事人和業務主管部門近日接受《新華每日電訊》訪問，還原事件真相。趙子健本人承認，背後有虛榮心的緣故，也有過度包裝的成分。



10月8日，內蒙古民族文化藝術研究院官方微信公眾號發布趙子健的簡歷信息，據顯示，趙子健1995年8月出生，安徽淮南人，藝術學博士，心理學博士，教育學博士，聖經研究博士。技術管理（藝術科技）博士後，心理學博士後。亞洲人文與社會研究所所長，教授。主要研究方向為媒介文化、藝術科技、消費者行動及智能傳播等。

官方簡歷寫道，趙子健於韓國加圖立大學表演藝術專業，獲藝術學哲學博士學位；於菲律賓萊西姆大學心理學專業，獲哲學博士學位；於西班牙薩拉戈薩大學正念心理學專業，獲正念碩士學位；於香港浸會大學傳播學專業，獲文學碩士學位；於香港大學佛學研究專業，獲佛學碩士學位；於香港浸會大學中國文學語言及文化專業，獲文學碩士學位；於西班牙塞萬提斯米格爾歐洲大學心理健康專業/精神病學評估與護理專業，獲雙碩士學位等。其中，塞萬提斯米格爾歐洲大學不在中國留學網公布的境外認證院校名單中。而前述四個博士及兩個博士後學位，也只顯示了加圖立大學及萊西姆大學兩間學校的學歷，剩餘的並無說明於哪間學校取得。

根據簡歷，趙子健還於2023年9月至今任亞太正念心理研究院監督、學術道德與合規委員會主席，2024年3月至今任泰國國立體育大學（曼谷校區）合作碩博導師，2024年6月至今任亞洲人文與社會研究所所長。近五年共發表SSCI/SCI/EI(AJ)/KCI等國內外高水平學術論文24篇，累計影響因子28+，參編學術專著及教材6部，主持或參與基金項目6項。

趙子健擁有眾多頭銜。（微信公眾號「內蒙古民族文化藝術研究院」）

對於本科畢業於四川傳媒學院，不到30歲便獲得如此多「學術榮譽」，趙子健引發輿論質疑。對此，內蒙古民族文化藝術研究院院長殷福軍指，趙子健提交的4個博士學位中，目前只有韓國加圖立大學的藝術學哲學博士1個學位獲得教育部留學服務中心學位認證，菲律賓萊西姆大學的心理學哲學博士正在向教育部留學服務中心提交認證，其他2個博士學位未獲認證。

韓國加圖立大學位於首爾和富川市。（Wikimedia Commons）

而6個碩士學位中，西班牙薩拉戈薩大學正念心理學專業碩士、香港浸會大學傳播學碩士和中國文學語言及文化專業碩士、香港大學佛學研究碩士4個碩士學位獲得教育部留學服務中心學歷學位認證，2個碩士學位未獲認證。殷福軍對此表示，研究院的確收到了趙子健通過線上提交的4個博士學位證書、6個碩士學位證書，只是部分證書目前未被教育部留學服務中心認證。

對於如何在短期內攻讀如此多學位，趙子健表示，是因為各校之間的課程安排時間不同才可以做到。據他介紹，自己本科畢業後，碩士學習期間主要在香港，博士學習期間在韓國首爾和菲律賓馬尼拉兩邊跑，其他兩個碩士學位和兩個博士學位是線上完成的。

至於曾在多個社會組織兼職，他解釋，這些社會組織分為三類，「心理學、藝術學、文化遺產等會員是我的專業領域；其他一部分會員是由於家人健康和康復需要；還有一部分科技類會員是為及時獲取該領域的前沿信息，服務於本專業」。殷福軍介紹，通過查驗趙子健提供的社會組織會員材料，其22個會員身份均有據可考。不過內蒙古社科聯也表示，社會組織普通會員和社會兼職有本質區別，一些社會組織只需注冊繳費即可獲得會員資格，嚴格意義上不能算作兼職職務。

內蒙古民族文化藝術研究院活動。（研究院官網）

殷福軍又直言，趙子健是通過個人自薦申請的，一開始看到他這麽多學歷背景，自己也很詫異，「但看到他提供的博士和碩士學位證書，以及24篇學術期刊論文成果，我們認為符合聘用條件，決定將其破格聘用為研究員」。至於之後是否繼續聘用，殷福軍表示，當前仍在對其學術成果的背景進行系統調查，完全調查清楚後，若確無學術造假行為，從保護年輕科研人員成長的角度出發，會考慮繼續聘用。

最後，趙子健表示，今次事情促使自己認真審視了這些年的學習過程，「這背後有虛榮心的緣故，也有過度包裝的成分。這是我的一個深刻教訓，希望青年朋友們引以為戒」。