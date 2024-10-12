95後研究員擁6碩士、4博士學位惹議　曝入學門檻不高花費或過百萬

日前內蒙古民族文化藝術研究院發布的研究人員個人簡歷信息顯示，「95後」研究員趙子健擁有四個不同專業的博士以及兩個博士後，受到輿論關注，不少網民質疑其學歷含金量及認受性。事後研究院宣布暫停與趙子健聘任關係，核查其學歷學位。周五（11日），多家留學中介機構的工作人員接受內媒採訪表示，趙子健所就讀的學位，無論是碩士還是博士，入學門檻均不高，但是如果要拿下所有學位，僅是列出的6個碩士學位，就要花費約60萬至100萬元人民幣，算上所謂的博士、博士後，可能超過百萬元。



據早前報道，簡歷顯示，趙子健1995年8月出生，安徽淮南人，藝術學博士，心理學博士，教育學博士，聖經研究博士。技術管理（藝術科技）博士後，心理學博士後。亞洲人文與社會研究所所長，教授。主要研究方向為媒介文化、藝術科技、消費者行動及智能傳播等。

趙子健於韓國加圖立大學表演藝術專業，獲藝術學哲學博士學位；於菲律賓萊西姆大學心理學專業，獲哲學博士學位；於西班牙薩拉戈薩大學正念心理學專業，獲正念碩士學位；於香港浸會大學傳播學專業，獲文學碩士學位；於香港大學佛學研究專業，獲佛學碩士學位；於香港浸會大學中國文學語言及文化專業，獲文學碩士學位；於西班牙塞萬提斯米格爾歐洲大學心理健康專業/精神病學評估與護理專業，獲雙碩士學位等。其中，塞萬提斯米格爾歐洲大學不在中國留學網公布的境外認證院校名單中。而前述四個博士及兩個博士後學位，也只顯示了加圖立大學及萊西姆大學兩間學校的學歷，剩餘的並無說明於哪間學校取得。

趙子健還於2023年9月至今任亞太正念心理研究院監督、學術道德與合規委員會主席，2024年3月至今任泰國國立體育大學（曼谷校區）合作碩博導師，2024年6月至今任亞洲人文與社會研究所所長。近五年共發表SSCI/SCI/EI(AJ)/KCI等國內外高水平學術論文24篇，累計影響因子28+，參編學術專著及教材6部，主持或參與基金項目6項。

趙子健擁有眾多頭銜。（微信公眾號「內蒙古民族文化藝術研究院」）

對此，內媒《紅星新聞》採訪了留學中介機構的工作人員。就趙子健的香港浸會大學的傳播學專業和中國文學語言及文化專業兩個文學碩士學位，一名工作人員介紹，「浸會」分為香港浸會大學和北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（UIC），前者在香港上課，學費為每年18萬港元，UIC則是在廣東珠海等地就讀，學費為15萬人民幣一年。兩者全日制碩士攻讀時間均為一年，並且浸大香港本部和UIC校區，都由香港浸會大學直接頒發學位證書。對於兩個學位能否同時修，該中介人員表示，一年只可以修一個，但是第一年畢業以後可以申二碩。

UIC校園位於珠海唐家灣。（UIC官網）

另外一名留學中介人員表示，趙子健簡介中的香港大學佛學研究全日制學生的正常學習期限為一年，非全日制學生的學習期限為兩年，‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍佛學研究碩士課程2024年度總學費為14萬人民幣左右。他表示，其入學門檻並不算高，僅需提交申請表、個人陳述、推薦信等，對於英語成績要求為「非英語母語申請者需要提交雅思6.0（小分5.5）或托福80同等成績，申請者不需要提供GRE官方成績」。

至於趙子健攻讀雙學位碩士的歐洲塞萬提斯大學，部分專業採取在線直播授課，學制1至1.5年，學費約為5.8萬至6.8萬元人民幣。

除去碩士學位，趙子健在韓國加圖立大學的表演藝術專業獲得藝術學哲學博士學位。據韓國加圖立大學招生簡章，該大學有本升碩、碩升博、碩博連讀三種招生項目，其中碩升博項目包含兩年學制，藝術學科總學費約為212600元人民幣。

韓國加圖立大學位於首爾和富川市。（Wikimedia Commons）

綜合估算趙子健的學費後，一名留學中介表示，其僅讀完所列的6個碩士學位，就需花費60萬至100萬元人民幣，如果讀完包括博士、博士後所有學位，花費或超過百萬。

西安一所全國重點大學戲劇與影視學院的一名副教授表示，目前無法判定趙子健簡介中的學歷、任職真偽，但可確定這些學歷、頭銜的「含金量」並不高。

其表示，在高校和一些學術機構中，很多人會比較在意自己的「頭銜」，部分人利用其參加一些學術會議盈利，也有一些人是為得到一些文化上的滿足感。這些人當中，確有一部分是在學校或學術機構工作，因此需通過參加會議更加多的人，以提高自己所謂的知名度。

據趙子健的簡歷顯示，除了眾多學位外，其還有22項社會兼職，包括北京民藝非物質文化遺產研究院研究員、IICSE大學學術督導、中國可再生能源學會會員、中國康復醫學會會員等。