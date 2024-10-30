習近平要求高級領導幹部擔負改革重責　分析：發出全方位動員令

中共總書記習近平10月29日提出，高級領導幹部擔負推進改革的重責，改革要破立並舉、先立後破；各地區各部門要打好組合拳，切實抓好後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。



據《新華社》報道，習近平29日在省部級主要領導幹部學習貫徹中共二十屆三中全會精神專題研討班的開班式上，發表上述講話。這個專題研討班在中央黨校（國家行政學院）舉行，中共政治局七名常委和中國國家副主席韓正悉數出席開班式。

受訪學者認為，習近平在這場集合中國最核心決策者的會議上，相當於發出了「全方位動員令」。

習近平與其他中共中央政治局常委出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

學者分析，針對地方官員「躺平」的問題，習近平強調領導幹部要敢擔責、敢衝鋒陷陣。他在講話中提到改革的方法論，強調「破立並舉、先立後破」，因為部分政策落實得過於草率，政策之間又缺乏協調性，導致原有經濟動能被壓縮，新改革動力又沒跟上來，整體經濟動能呈收縮狀態。

《新華社》報道，習近平在開班式上說，要把學習貫徹中共二十屆三中全會精神不斷引向深入，更好凝心聚力推動改革行穩致遠。

中共二十屆三中全會7月18日閉幕，中宣部當晚在北京召開電視電話會議，學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神。（央視截圖）

他強調，領導幹部特別是高級幹部擔負著推進改革的重要職責，要以攻堅克難、迎難而上的政治勇氣，直面矛盾問題不迴避，剷除頑瘴痼疾不含糊，應對風險挑戰不退縮，奮力打開改革發展新天地。

他也強調，各地區各部門要認真貫徹中央政治局會議確定的一系列重大舉措，把各項存量政策和增量政策落實到位，打好組合拳，切實抓好後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

習近平強調改革是系統工程，需要講求科學方法，要處理好方方面面的關係。其中，包括堅持破和立的辯證統一，破立並舉、先立後破，該立的積極主動立起來，該破的在立的基礎上及時破，在破立統一中實現改革蹄疾步穩。

他還說，要堅持改革和法治相統一；堅持改革和開放相統一；注重各項改革舉措的協調配套。

今年5月，習近平主持召開企業和專家座談會，強調緊扣推進中國式現代化主題進一步全面深化改革。（央視新聞）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚接受《聯合早報》採訪時說，從中國單項的改革政策來看，初衷是好的，但政策之間缺乏協調性，結果產生矛盾，也影響就業。

「教培、互聯網企業監管，甚至一些房地產政策，是有點過於急了，破得太早，那些都是就業核心，經濟穩定的保障」。

顧清揚認為，習近平在關鍵時刻針對改革方法論和領導幹部躺平等關鍵問題講話，是要防止類似問題再發生，對各部委、各省主要領導人提出總體要求。

台灣開南大學人文社會學院院長張執中也指出，北京過去十年特別強調由上而下領導，幹部等上級交代才辦事，地方等中央定好政策方向才推動，為免多做多錯，乾脆躺平。

2023年12月26日，中共中央在北京人民大會堂舉行紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會。習近平表示，以「中國式現代化」全面推進強國建設，是毛澤東等中共「老一輩革命家的未竟事業」。（新華社）

張執中分析，中國要改革的面向很多，政策之間可能產生衝突。所以習近平強調先立後破，「意思是要先處理好一些問題，才來推動新政策，不要走得太急」。

張執中舉例說，中央提出要實現2030年前碳達峰目標，所以地方必須減碳，這對東北地區而言就是關閘限電，於是又產生新問題。

習近平在研討班上強調，要努力實現全年經濟社會發展目標任務，他此前在9月26日的中共政治局會議上，也發出同樣呼聲。

中國今年第三季國內生產總值（GDP）同比增長4.6%，增速較第二季回落0.1個百分點。前三季中國經濟同比增長4.8%，勉強處在全年增長「5%左右」的官方目標範圍內。

《路透社》29日引述兩名消息人士報道稱，中國考慮下周批准未來幾年增發逾10萬億元人民幣債券，以重振經濟。若美國共和黨總統候選人特朗普贏得大選，北京預計還會推出更強的財政刺激配套。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

