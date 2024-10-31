湖南黑心名醫為錢虛構病徵　亂為病人做手術致5人重傷　判監17年

2年前，位於長沙的中南大學湘雅二醫院副主任醫生劉翔峰被指涉及亂切病人器官，引發輿論震動。長沙市中級法院今日（31日）對劉翔峰案一審公開宣判，案情顯示劉翔峰曾為6名不具備相關手術指徵的患者實施手術，致5人重傷、九級傷殘，劉翔峰以故意傷害罪、受賄罪等判監17年，並處罰金42萬元（人民幣，下同）。



劉翔峰曾是其從業醫院正面宣傳的人物。（網上圖片）

涉事醫院網站一篇2019年7月的報道稱，劉翔峰（右）為一名八旬老婦（中）取出腹部巨大腫瘤，患者「緊緊握住劉翔峰副教授的手再三感謝」。（中南大學湘雅二醫院官網）

劉翔峰（右）以故意傷害罪、受賄罪等判監17年。（央視）

法院經審理查明：劉翔峰在湘雅二醫院工作期間，為牟取額外手術費用，單獨或夥同被告人羅原燈誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備相關手術指徵的患者實施手術，致5人重傷、九級傷殘，1人輕傷。

劉翔峰利用職務便利，在引進醫藥產品上為他人提供幫助，收受賄賂66萬餘元。劉翔峰利用主持或參與手術的工作便利，收受醫藥產品銷售人員回扣358萬餘元，非法侵佔價值193萬餘元的手術耗材。

法院審理認為，劉翔峰犯罪情節嚴重，社會影響極其惡劣，應當依法從嚴懲處；同時，劉翔峰有自首、坦白、退繳違法所得等法定、酌定從輕情節，遂對劉翔峰以故意傷害罪判處有期徒刑十年；以受賄罪判處有期徒刑三年，並處罰金二十萬元；以非國家工作人員受賄罪判處有期徒刑三年，並處罰金十二萬元；以職務侵佔罪判處有期徒刑三年，並處罰金十萬元；數罪併罰，決定執行有期徒刑十七年，並處罰金四十二萬元。

同時，對同案被告人羅原燈以故意傷害罪、非國家工作人員受賄罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑七年，並處罰金十萬元。對上述被告人犯罪所得予以追繳，上繳國庫。

劉翔峰曾是其從業醫院正面宣傳的人物。（網上圖片）

亂切器官致病人「終身掛屎袋」

據早前報道，綜合網民在各討論區說法，劉翔峰頻繁對病人進行高額治療、對急診病人實施機器手術。發現病人有異物傾向的，劉翔峰通常都按腫瘤先開化療，對腸梗阻手術也進行得較為隨意。有網民曾透露，52歲病患張愛國因罹患直腸癌，被劉安排切除腫瘤手術，劉還執意做直腸造口術，導致張每天身上都需掛著「屎袋」。

當時張愛國大女兒一聽到癌父要做「人工肛門」，便向醫療同業打聽。據腸鏡檢測結果，張愛國的腫瘤位置距離肛門約8到12厘米，經多方諮詢得到答覆，「腫瘤所在的位置離肛門較遠，沒有必要做造口手術。」

劉翔峰曾是其從業醫院正面宣傳的人物。（網上圖片）

劉翔峰更在手術後表示，需要自費購買營養粉幫助恢復。張愛國的妻子不疑有他，便前往指定地點購買。但其後張愛國妻子才發覺自己高價購入的是普通的蛋白粉。

張愛國妻子回憶，有次張愛國只是發熱，但劉翔峰卻說丈夫活不過24小時「馬上要死了」，甚至指責她小氣，不捨得給張愛國吃營養粉，才致他情況惡化。她氣憤表示，「其實就是我們營養粉買少了，他才會這樣嚇唬我們。」

類似案例不只一宗，劉翔峰遭指控對多數病患以「快死了、沒救了」等恐嚇字眼，讓病患不惜代價支付高額醫療費，趁機賺取黑心錢。醫療黑幕曝光後，引起外界高度譁然。