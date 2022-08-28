黑心名醫亂為病患切器官或釘牌　中紀委：為何醫院沒早發現早解決

湖南省創傷急救醫學中心原副主任、中南大學湘雅二醫院副主任醫師劉翔峰，被揭發欺騙病患進行不必要的醫療手術，從中收取高額費用，更亂切器官導致病人要「終身掛屎袋」，並以高價販售「營養粉」牟利。

有律師指出，若舉報內容屬實，劉翔峰至少會面臨行政處分或紀律處分，甚至是終生禁業。



《健康時報》報道，北京市君致律師事務所律師黃遼希表示，若網上舉報的事實成立，根據《醫療事故處理條例》，劉翔峰至少要面臨行政處分或紀律處分，並可能被責令暫停執業活動或吊銷執業證書。

若舉報內容屬實，除違紀、違規外，根據《民法典》，劉翔峰或應承擔民事侵權責任。若醫療事故鑑定調查，確定劉翔峰嚴重不負責任的行為造成患者重傷或死亡，則可能涉嫌醫療事故罪。

劉翔峰曾是其從業醫院正面宣傳的人物。（網上圖片）

醫法彙創始人張勇律師介紹，在刑事責任方面，若劉翔峰存在擅自切除患者正常人體器官的事實，則涉嫌故意傷害罪，處3年以下有期徒刑、拘役或管制；若造成患者重傷、處3年以上10年以下有期徒刑；若造成患者死亡或手段特別殘忍致患者嚴重殘疾，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

若舉報中所涉及的虛構患者病情，騙取患者支付巨額醫藥費用的行為屬實，則涉嫌詐騙罪，根據詐騙數額，最高可處10年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收財產。

律師均指出，若查實劉翔峰在工作中存在利用職務之便謀取非法利益等商業賄賂行為，還會涉嫌構成貪污罪、受賄罪等。

醫院網站上一篇2019年7月的報道稱，劉翔峰（右）為一名八旬老婦（中）取出腹部巨大腫瘤，患者「緊緊握住劉翔峰副教授的手再三感謝」。（中南大學湘雅二醫院官網）

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據此前報道，劉翔峰被指為罹患直腸癌的病患安排做切除腫瘤手術，還執意做直腸造口術，導致患者術後要終身使用「屎袋」。他又遭指控以「快死了、沒救了」等恐嚇字眼，讓病患不惜代價支付高額醫療費，趁機賺取黑心錢。他曾被人舉報「醫德敗壞」，又多次被患者或醫院其他工作人員舉報，但都石沉大海、杳無音訊。

8月25日，長沙市監察委員會通報，劉翔峰涉嫌嚴重違法，目前正接受長沙市監察委員會監察調查。

今日（28日），中紀委網站發表評論文章稱，公眾期待有關部門一查到底，不僅查清劉翔峰違反醫德醫風的問題，更要查清其涉嫌嚴重違法的問題，包括是否存在監管失職失責，利益輸送、合夥謀利的問題。

中紀委提到，有關劉翔峰的問題，為何內部沒有早發現、早解決，更質疑醫院內部管理、制度流程是否有漏洞，監管部門的日常監督管理是否有力、到位。上述問題都值得從本次個案中反思，並且嚴肅認真加以解決，注重從源頭上解決問題，堅決避免黑心醫生出現。