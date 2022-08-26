黑心名醫亂切器官致病人「終身掛屎袋」　曾獲醫院正面宣傳

近期內地網絡瘋傳，湖南省創傷急救醫學中心原副主任、中南大學湘雅二醫院副主任醫師劉翔峰利用病人對他的信任，高價販售「營養粉」牟利；更有病患指他欺騙病患進行不必要醫療手術，從中收取高額費用，中飽私囊，但多次舉報未果。近日在輿論壓力下，其終於被醫院免去副主任一職。

周四（25日）晚間，長江市紀委監委25日通報稱，劉翔峰涉嫌嚴重違法，目前正接受長沙市監察委員會監察調查。



綜合網民在各討論區說法，劉翔峰頻繁對病人進行高額治療、對急診病人實施機器手術。發現病人有異物傾向的，劉翔峰通常都按腫瘤先開化療，對腸梗阻手術也進行得較為隨意。有網民曾透露，52歲病患張愛國因罹患直腸癌，被劉安排切除腫瘤手術，劉還執意做直腸造口術，導致張每天身上都需掛著「屎袋」。

當時張愛國大女兒一聽到癌父要做「人工肛門」，便向醫療同業打聽。據腸鏡檢測結果，張愛國的腫瘤位置距離肛門約8到12厘米，經多方諮詢得到答覆，「腫瘤所在的位置離肛門較遠，沒有必要做造口手術。」

劉翔峰曾是其從業醫院正面宣傳的人物。（網上圖片）

劉翔峰更在術後表示，需要自費購買營養粉幫助恢復。張愛國的妻子不疑有他，便前往指定地點購買。但到近祺張愛國妻子這才發覺自己高價購入的是普通的蛋白粉。

張愛國妻子回憶，有次張愛國只是發熱，但劉翔峰卻說丈夫活不過24小時「馬上要死了」，甚至指責她小氣，不捨得給張愛國吃營養粉，才致他情況惡化。她氣憤表示，「其實就是我們營養粉買少了，他才會這樣嚇唬我們。」

類似案例不只一宗，劉翔峰遭指控對多數病患以「快死了、沒救了」等恐嚇字眼，讓病患不惜代價支付高額醫療費，趁機賺取黑心錢。醫療黑幕曝光後，引起外界高度譁然。

8月18日，中南大學湘雅二醫院發布情況說明稱，醫院成立了調查組，並於8月16日停止劉翔峰工作以配合調查。醫院表示，經初步調查發現，劉翔峰在醫療過程中行為不端，決定免除其創傷急救中心副主任職務，將進一步調查釐清。8月25日，長沙市監察委員會通報，湖南省創傷急救醫學中心原副主任、中南大學湘雅二醫院副主任醫師劉翔峰涉嫌嚴重違法，目前正接受長沙市監察委員會監察調查。

涉事醫院網站一篇2019年7月的報道稱，劉翔峰（右）為一名八旬老婦（中）取出腹部巨大腫瘤，患者「緊緊握住劉翔峰副教授的手再三感謝」。（中南大學湘雅二醫院官網）

內媒：掉進錢眼裏 曾被舉報但「石沉大海」

內地《環球人物雜誌》稱，中南大學湘雅二醫院副主任醫師劉翔峰被人舉報「醫德敗壞」，是個掉進錢眼裏的「黑心醫生」。更使人震驚的是，傳媒披露關於劉翔峰的舉報此前就已有很多，但都石沉大海、杳無音訊。直至這次，他終於藏不住了。

官媒《俠客島》的文章也批評，此前有內地傳媒揭露，劉翔峰曾被舉報，在患者甲狀腺中埋入21顆放射性粒子遭投訴，但處置方式僅被收回2個月的處方權。直至此次，一堆橫跨多年的劣跡被Po上網，內部處理才姍姍來遲。

《環球時報》前總編輯、特約評論員胡錫進則稱，「相信這樣的壞醫生極少極少，但是對這件事的處理我仍然認為不應僅僅侷限於對他個人的懲處，因為即便他是深藏不漏偷偷摸摸的『獨狼』，湘雅二院的監管缺失也是十分嚴重的。作為處理這類案子的基本邏輯，相信有關部門接下來還會調查對他長期作惡未能及時制止的周遭醫療環境，湘雅二院將承擔相應連帶責任。這樣的延伸調查和處理相信一定會發生。至於劉翔峰本人，等待他的一定是刑事追責。」

曾被正面宣傳：以最小創傷獲最佳治療

公開資料顯示，劉翔峰，1974年8月出生，外科學博士，普外肝膽胰專科的副主任醫師，從事肝膽胰腺疾病外科的臨床、教學與科研工作有20年。

據官媒《環球人物》報道，1998年，劉翔峰畢業於中南大學湘雅醫學院，隨後一直從事肝膽胰外科臨床工作。在湖南省人民醫院工作一段時間後，劉翔峰進入中南大學湘雅二醫院的普外肝膽胰專科。

劉翔峰曾是醫院正面宣傳的人物。湘雅二醫院官網一則報道顯示，2019年7月，劉翔峰曾被患者緊緊握住雙手再三感謝「救命之恩」。文中提到，八旬老太腹部巨大腫瘤像「孕婦」。在術後第二天，病人就可下床活動。「醫護團隊以最小的創傷、最短的時間為患者獲得最好的治療效果。」

官媒《人民網》表示，當務之急應成立更高層次的調查組，最大程度排除各項可能存在的干擾，盡最大可能抵達真相，還原整個事件的本來面目。