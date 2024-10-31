任正非：封閉就要落後　華為要向美國學習開放、包容

周四（31日），華為創始人兼總裁任正非與國際大學生程序設計競賽（ICPC）主席、教練及獲獎選手座談會紀要公布，座談時間是今年10月14日。在座談中，任正非談到了不同國家的特點，同時還對教育、人工智能、大國紛爭、年輕人創業、企業發展等話題發表了看法。他提到，封閉就要落後，華為要向美國學習開放、包容。



任正非認為，不管世界如何紛爭，理論是公開的，科學研究是沒有國界的，有國界的是工程與技術。在工程與技術方面，企業可能不公開。比如，德國高鐵的煞車片，沒有論文，也沒有專利。中國要買煞車片，需要把舊的剎車片寄到德國去，德國才把新的煞車片賣給中國。

他指出，美國的科學技術發達，得益於開放和包容，全球人才都到美國去創新，帶來文化多元化、社會多元化、以及科學技術的多元化。美國給全世界的所有國家、所有公司樹立了榜樣，那就是必須開放，如果封閉起來就要落後。華為要向美國學習開放性、包容性。

「我們創造的一些東西，比如歐拉、鴻蒙以及一些開源的軟件，我們全開放，我們也像美國一樣，開放、開源的東西很多，促使技術進步。鴻蒙、歐拉是開源的，有一些系統我們開放沒開源，但大部分我們既開放又開源。」任正非說道。

任正非表示，華為要向美國學習開放性、包容性。（Consumer Huawei）

針對人工智能的發展，他認為，世界走向人工智能的潮流是不可阻擋的。由於晶片、算力等各種技術的發達，促進了智能時代的到來，就像英國發明了火車、紡織機械、輪船一樣，它產生了時代的轉折點，現在這個時代的轉折點是人工智能的應用。

談及創業話題，任正非表示，如果年輕人想創業，那就要為了自己的理想無怨無悔，哪怕淪為乞丐。「字節跳動的創始人在創業之初也很艱難，東一榔頭西一棒子，走半天走不出路來，差點就陷入非常困難的境地了，但是最後字節成為了世界上最偉大的公司之一。所以，創業不好玩，沒路可走才去創業。」

對於華為的未來，任正非依然保持危機意識。他坦言，「到今天，也還不能說我們就能活下來。中國99%的公司是可以與美國合作，他們沒有受到制裁，他們的晶片算力比我們的高，他們能買到的東西比我們好。在這樣的條件下，未來幾年我們能不能為生存活下去？不要看我們今天和大家歡聚一堂，以為我們有偉大的夢想，不是，我們還在掙扎中。」

任正非還囑咐在場選手，「你們有這麽好的條件，將來擔負起創造人類新命運的使命來，你們有巨大的機會窗。你們要履行社會責任，將來你們不是社會領袖、政府領袖，可能就是企業領袖，一定要愛這個社會，一定要給社會貢獻力量，美好的社會是共同來創造，不能把錢裝在自己口袋里就高興了。」