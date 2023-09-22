任正非：美國的先進文化還是要學習的　從來沒有說過「打倒美國」

今年7月7日，南開大學新聞傳播學院院長、《科技日報》原總編輯劉亞東在深圳一間咖啡廳與華為公司創辦人任正非進行了一場對話，全文內容周四（21日）曝光。任正非表示，面對美國的制裁與打壓，華為會越來越困難，但同時也會越來越興盛。他又指，美國的先進文化還是要學習的，他們從來沒有說過「打倒美國」。



任正非表示，中國將來如果建立自己的標準體系，那其一定會比美國的好。美國的標準是從1970年代開始建立的，距今已50多年。他們的衣服補來補去，到處都是補丁。相反，中國這幾年新做衣服，「為什麼還要照它那個標準做呢？我們直接做比美國好的標準。除了中國用，全世界都會用啊」。

任正非表示，中國將來如果建立自己的標準體系，那其一定會比美國的好。（視覺中國）

他又指，現在中國在資訊化的一些領域已經領先西方，「我們坐在『高鐵』上了，他們若果還坐在『馬車』上，他們要落後的」。但長遠而言，國家的發展還是要解決教育問題，要解決教育問題，就要先克服網絡障礙。他認為，中國的資訊化還需要加速，並建議進一步改善中、小學的辦學條件，把北京、上海的好中學的課程開放，讓雲南、西藏、新疆及貴州等地的中學上，「那我們這個民族三、五十年就振興了」。他進一步稱，要搞好教育就是要差異化，天才都是從少年中產生的，可中小學齊步走、同質化教育，把天才給埋沒了，故不要過度強調「起跑線」，不要同質化。

對於美國，任正非表示，美國的先進文化還是要學習的，他們從來沒有說過「打倒美國」。華為也在做一些基礎研究。基礎研究離不開基礎教育。基礎教育是國家的責任，沒有好的基礎教育就培養不出頂尖人才。日後，華為從國外招收人才的機會少了，這就更需要中國自己培養人才，那就要改變教學方法。

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他認為中國該借鏡一些西方名校的教育模式，「很多西方名校都沒有教材，像麻省理工學院就沒有教材。老師上來寫一通，另一個老師上來寫一通把前面的批判一通，再上來一個又把前面的批判一通。之後學生自己做作業，老師只要看你的思路正確就OK了，不要做結論。老師本身自己也沒有結論，你要啥結論呢？」他強調應該學習別人的長處，要創造出國家的價值；當前美國還是有很多吸引人才的土壤，那中國也要有這種土壤來吸引高層次人才，「這個世界上就一個喬布斯啊，那我們中國有沒有喬布斯？應該是有的啊，很多聰明的小孩都很厲害的」。

最後，任正非表示，國家要重視那些不能直接創造價值的人。不能直接創造價值的人，也要讓他過體面的生活。沒有體面生活，誰都不會去創新，那只能跟著美國後面跑，這個國家永遠不可能領先世界。他認為，人才培養應該實行雙軌制。每個人都有自學的能力，但還需要接受良好教育；「自培」和「他培」要結合，「他培」即孔子說的「因材施教」。對於人才的成長，環境和土壤當然重要，「如果東北部的黑土地更適合鬱金香生長，那你為什麼一定要在戈壁上種植它？」