任正非談英文：不學就進不了高端產業　農村孩子永遠是農夫

周五（22日），華為創辦人任正非早前與南開大學新聞與傳播學院院長、《科技日報》原總編輯劉亞東的談話內容公開，除了公司發展及對美國的看法，任正非也談到了對學英文的看法。他認為，不學英文，「農村孩子永遠是農夫」，會影響就業前景。



在談話中，任正非被問到就教育本身而言，中國當前最需要改進的是什麼的問題。他表示，中國跟西方競爭，靠資源不可能，就是要透過文化振興，把錢賺回來。天才都是從少年中產生的，但他們被中小學齊步走、同質化教育所埋沒。

對於現在有論調指出不要學英文，他直言，不學英文，農村孩子永遠是農夫，「你不學英文，將來在這個世界怎麼就業啊？」他續指， 數學和英文都不好，就進不了高端產業，農民的孩子永遠是農民，階層分化就出現了。

對於在農村學英文困難，任正非表示理解，「但是熬一熬，不就熬出來了嘛？ 可能口語表達不那麼好，但是有文字的辨識能力也行啊」。他強調，若要搞好教育，一是要差異化；二是國家要把好學校當作平台，允許它變成一個網站，把西部帶起來。另一方面，可以將每個班級切成20人的小班，這樣可以擴大教師隊伍，提高教師的待遇，同時也能讓教育更加個人化。

在大學英語四、六級考試是由教育部主辦的全國性標準化考試，惟愈來愈多重點大學宣布不再將英語四級與學位掛鉤。（中國科學技術大學歷史文化網）

近年來，內地英語地位被認為出現下降，除了地鐵站名棄用英語，改為漢語拼音，也體現在高校把英語公開試成績與取得學位條件「脫鉤」。

日前，西安交通大學就宣布，自本月1日起，取消大學英語四、六級考試與學位證掛鉤。對此，21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，取消英語四級考試和畢業、學位授予的掛鉤，不代表不重視英語，只是要轉變英語教學的應試傾向，關鍵在於學校必須擺脫應試英語的思路，回歸到英語教學的本身。