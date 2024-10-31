習近平：堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重

央視報道，11月1日出版的中共黨刊《求是》雜誌將發表中共總書記習近平的重要文章《促進高質量充分就業》。習近平稱，要完善重點群體就業支持政策，堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重。



文章強調，促進高質量充分就業，是新時代新征程就業工作的新定位、新使命。要堅持以人民為中心的發展思想，全面貫徹勞動者自主就業、市場調節就業、政府促進就業和鼓勵創業的方針，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長，不斷增強廣大勞動者的獲得感幸福感安全感，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力支撐。

文章指出，要始終堅持就業優先。堅定不移貫徹新發展理念，更加自覺地把高質量充分就業作為經濟社會發展的優先目標，使高質量發展的過程成為就業提質擴容的過程，提高發展的就業帶動力。要著力解決結構性就業矛盾。人力資源供需不匹配，是當前我國就業領域面臨的主要矛盾。解決這一矛盾，關鍵在於加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分佈合理的現代化人力資源。

文章指，要完善重點群體就業支持政策。堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重，多措並舉促進農民工就業，穩定脫貧人口務工規模和務工收入，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫扶，做好退役軍人、婦女等群體就業工作。

文章指，要深化就業體制機制改革。充分發揮市場在人力資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，著力解決制約提升就業質量、擴大就業容量、優化就業結構的卡點堵點問題。要加強勞動者權益保障。健全勞動法律法規，完善社會保障體系，維護勞動者合法權益，加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障，有效治理就業歧視、欠薪欠保、違法裁員等亂象。