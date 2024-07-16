王毅《求是》刊文：夯實中俄新時代夥伴關係　爭取中美穩定發展

中共政治局委員、外交部長王毅今（16）日在黨刊《求是》雜誌撰文，指今年是「和平共處五項原則」發表70周年，中國爭取中美關係健康、穩定、可持續發展，夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，密切中歐高層往來和戰略溝通。



「求是網」16日刊出王毅題為《從和平共處到命運與共的歷史跨越》文章，點明進入新世紀，新興市場國家和開發中國家崛起勢不可擋，「全球南方」、金磚國家、上海合作組織等影響力顯著提升，世界多極化和國際關係民主化潮流不可逆轉。

6月28日，和平共處五項原則發表70周年紀念大會在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平出席紀念大會並發表重要講話。（中國外交部）

王毅在文章寫道， 世界進入新的動盪變革期，不穩定性、不確定性明顯上升。不論是「烏克蘭危機」、巴以衝突（以哈戰爭）等焦點問題，還是氣候變化、網絡安全等全球性挑戰，沒有國家能獨善其身，更不可能透過單打獨鬥或搞陣營化「小圈子」解決問題。

文章強調，中國將「和平共處五項原則」作為獨立自主和平外交政策的基石，以此為指引妥善解決與周邊國家的歷史遺留問題，與183個國家建立外交關係、發展友好合作，並將「和平共處五項原則」載入憲法。

6月28日，和平共處五項原則發表70周年紀念大會在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平出席紀念大會並發表重要講話。（中國外交部）

王毅在文章中重申，中國堅持走和平發展的道路，尊重各國人民自主選擇的發展道路和制度模式，反對把自己的意志強加於人，反對搞陣營對抗和各種「小圈子」，反對強迫別國選邊站隊。同時，強調中國促進大國協調和良性互動，如「爭取中美關係實現健康、穩定、可持續發展；夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係；密切中歐高層往來和戰略溝通；推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。中國堅持「以鄰為伴」的周邊外交方針，深化與周邊國家友好互信和利益融合。

中共中央政治局委員、外交部長王毅6月29日在北京會見來華出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會的韓國前國務總理李海瓚。（中國外交部網站）

針對當前各區域問題，文章主動提及，中國推動烏克蘭危機政治解決，堅持勸和促談。全力爭取加沙（Gaza Strip）地區立即、永久停火，倡議召開更具權威性的國際和會，全面落實「兩國方案」；另在朝鮮半島、伊朗擁核、緬甸、阿富汗等問題上繼續發揮「建設性作用」。