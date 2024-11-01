16歲少年緬甸失聯　家人急尋　竟回電稱：背貨一趟賺10萬，很開心

10月30日，四川省宜賓市的趙先生在網上發文求助，他的孩子趙俊成2個月前從雲南普洱出境前往緬甸，自此與他再無任何聯繫。趙先生難過表示，「「我現在只想找到我的孩子，哪怕花再多的錢我都願意。」



10月31日19時左右，趙先生稱自己已與孩子取得聯繫，兒子上午9時左右曾給他打過電話，提到「自己一切都好」，更稱自己現在背貨，一趟能賺有10萬元至15萬元，更有了假的身分證，說法引發趙先生憂心，許多網民認為趙先生的兒子應該已經走上犯罪的路。



趙先生孩子的朋友圈。（微信截圖）

多年前，趙先生就從四川宜賓來到浙江金華工作，今年6月，兒子趙俊成也離開宜賓老家，前往浙江諸暨，在一家美容美髮店做起了學徒。趙先生介紹，兒子平時與家人的交流並不多，不希望父母過多介入他生活。因此，即便同在浙江省內，他也選擇了與父母不在同一城市工作。

趙先生從趙俊成的同學處了解到，8月18日，趙俊成曾和他有過聯繫，稱其目前在緬甸的猛拉地區，幫一個「大哥」揹運貨物。至於揹運的具體是什麼，趙俊成在電話中並未詳細說明。

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8月19日，趙俊成曾向另一位好友發送位置共用，表示自己在緬甸玩得很開心，並要求對方保密，不要告訴別人他身處國外。聊天中，趙俊成透露對方給他辦理了假的身份證，並將年齡改到了20歲，「我兒子實際上是2008年出生的，今年僅有16歲，但那張假身份證上的出生年月卻是2004年7月。」

趙先生透露，這個所謂的「大哥」是他兒子通過網路結識的。在仔細查閱了他們的聊天記錄後，趙先生發現兩人經常討論與賺錢相關的話題，並且聊天內容中涉及到了出國的內容，如「到時候走了就行」「在那邊好好做」以及「想回去我給你買票」等表述，「說是背一趟貨能有10萬元至15萬元。」

許多網民則討論是否背的貨物是毒品，不少網民更憂心趙先生的兒子已經走上犯罪的道路。

網民點睇：

看這個朋友圈，是去犯罪去了，人應該是安全的。看這個語氣已經走上歪路了，這種年紀最是叛逆自以為是的時候。

背什麼貨？背一趟能有10萬元至15萬元。

完，要是真去背貨的話，哪怕只做了一趟回來都要坐牢。

