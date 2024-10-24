3名中國留學生泰國遭綁架勒索34萬　綁匪：不給錢送緬甸電詐園區

10月23日，記者獲悉，3名在泰國遭綁架勒索的中國留學生已獲救。據泰國警方披露，涉事留學生在等待開學期間，因找工作被誘騙至泰國達府湄索，隨後其被綁匪勒索150萬泰銖（約港幣34萬），其中一名女學生聯繫她母親，從中國向綁匪轉帳，最終交付47萬泰銖後獲釋（約港幣11萬）。



警方表示，當地村民在湄索一處森林中發現3名獲釋留學生，經檢查3人均未受傷。目前警方正全力追捕涉案的跨國犯罪團夥。



警方表示，當地村民在湄索一處森林中發現3名獲釋留學生，經檢查3人均未受傷。（影片截圖）

據多家泰媒體報道，10月22日，泰國警方公布了一起3名在泰中國留學生遭拘禁勒索案件的調查進展。警方稱，3名留學生在等待開學期間被一中國人以介紹工作為由誘騙至達府湄索，該名中國人聲稱要提供給他們一份送貨工作，薪資為十萬泰銖（約合2萬2994元港幣）。

涉事留學生於10月19日抵達湄索等待送貨，沒想到當天稍晚時候他們被一黑色皮卡車帶走，隨後被拘禁在泰緬邊境地區的一間辦公室內。

沒想到當天稍晚時候他們被一黑色皮卡車帶走。（影片截圖）

泰國警方披露，涉事留學生稱其被拘禁時由多名持槍男子看守，綁匪威脅3人拿出150萬泰銖（約合人民幣30萬元），否則將其送至緬甸電詐園區。涉事留學生試圖與綁匪談判，最後交付47萬泰銖（約合人民幣10萬元）後獲釋。隨後，其在達府朴帕地區的森林中被當地村民發現。

泰國警方表示，經檢查，3名中國留學生身體及精神狀況正常，均未受傷。學生透露，他們被綁時遭到六至七名綁匪持槍威脅，目前警方正全力追捕涉案的跨國犯罪團夥。