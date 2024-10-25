老闆「慰勞」請30多名員工泰國旅遊　落機即賣豬仔到緬甸詐騙園

馬來西亞一間非法網路賭博公司用高薪吸引員工入職，2年前更是以「感謝員工辛勞」的名義，大手筆請30多名員工到泰國旅行。



沒想到竟是為了將全員騙到緬甸的詐騙園區當豬仔，而人蛇集團事後更要求被擄員工的家屬支付高額贖金才肯放人。

全團賣豬仔！老闆請30多名員工泰國旅遊 落機秒被運到緬甸詐騙園（01製圖）

受害人母親指早疑心會被賣豬仔 兒子當耳邊風（點圖放大閱讀）：

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根據《中國報》報道，馬來西亞一名非法網路賭博公司的老闆2年多前請30多名員工到泰國員工旅行，沒想到實際上卻是與緬甸詐騙集團聯手設下陷阱，待員工抵達後，直接將他們全數賣到緬甸當「豬仔」。

受害者家屬指出，這名老闆利用高薪誘惑馬來西亞員工入職，2年前疫情剛結束時，突然聲稱要「慰勞員工」，因此策畫了一場泰國員工旅遊。

員工不疑有詐紛紛參加，沒想到卻就此一去不復返。

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其中一位19歲華裔青年的母親表示，兒子當時被騙到緬甸美索詐騙園區時只有17歲，而這個詐騙集團還威脅稱，要他們繳納罰款才願意放少年回家。

為此，少年的單親母親努力籌錢，最終借到25,000令吉（約45,000港元），才成功贖回寶貝兒子。

該名少年的母親表示，兒子當初是在朋友的介紹下，加入這間位在吉隆坡的網路賭博公司，工作了1年多，老闆就宣布要帶員工去泰國旅行。

當時她擔心兒子會被當豬仔賣掉，因此試圖阻止，但兒子卻將她的話當作耳邊風，最終竟真的被騙到緬甸。

報道指出，包括她的兒子在內，有超過30名員工參與了這次的員工旅行，而在旅行過程中，兒子突然失聯，她緊急向警方報案。

隨後兒子傳訊向她報平安，但同時卻也告訴她，自己被當豬仔賣到緬甸，需要有替死鬼接替或是繳交贖金，才能回家。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】