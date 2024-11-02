內地通過《突發事件應對法》：政府部門不能對採訪「無可奉告」

十四屆全國人大常委會第十次會議修訂通過《中華人民共和國突發事件應對法》，自2024年11月1日，開始施行。其共八章一百零六條，其中若干條文與新聞媒體有關，也與大眾關系密切，包括明確記者採訪突發事件，政府部門不能「無可奉告」。



突發事件應對法第一章總則第八條規定：國家建立健全突發事件新聞採訪報道制度。有關人民政府和部門應當做好新聞媒體服務引導工作，支持新聞媒體開展采訪報道和輿論監督。新聞媒體採訪報道突發事件應當及時、準確、客觀、公正。新聞媒體應當開展突發事件應對法律法規、預防與應急、自救與互救知識等的公益宣傳。”

中國記協公眾號發文指出，突發事件應對是一個系統工程，其中信息發布、採訪報道和輿論監督十分重要。特別是在網絡社會，公眾對信息透明度的要求大幅提升，對虛假信息的容忍度顯著降低。

突發事件應對法的實施，意味著政府部門就突發事件應對媒體採訪時，不能再以「無可奉告」搪塞。內媒認為，這無疑為突發事件新聞採訪報道提供了法律保障。

另一方面，突發事件應對法第一章第七條、第七章第九十七條還規定，編造突發事件虛假信息違法。其中，第七條規定：任何單位和個人不得編造、故意傳播有關突發事件的虛假信息。有關人民政府和部門發現影響或者可能影響社會穩定、擾亂社會和經濟管理秩序的虛假或者不完整信息的，應當及時發布準確的信息予以澄清。

第七章是法律責任，其中第九十七條規定：違反本法規定，編造並傳播有關突發事件的虛假信息，或者明知是有關突發事件的虛假信息而進行傳播的，責令改正，給予警告；造成嚴重後果的，依法暫停其業務活動或者吊銷其許可證件；負有直接責任的人員是公職人員的，還應當依法給予處分。