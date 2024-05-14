不過520！情侶拒絕記者採訪被咒｢分手｣　青島電視台：今日起停職

因與普通話「我愛你」發音相似，近年來5月20日這一天被商家包裝成「520情人節」，部份年輕情侶亦會跟風過節。

隨著「520」降至，一對路人情侶逛街時突遇青島一家媒體採訪「將如何過520」，情侶拒絕訪問竟遭街訪女記者詛咒「分了吧」。影片在網絡瘋傳，該女記者遭網民痛批並起底。



網傳影片中，情侶中的男士找身穿白色襯衣的女記者爭執理論，質問其「你剛剛怎麼說話的？」女記者說，「怎麼過才會更有意義」。但這對情侶稱其後續還說了其他話，強烈要求該女記者道歉，「我們說『不過』，你直接來一句『分了』是吧？」「不解受採訪我們就分手是吧？」「就必需要過520是嗎？」。

隨後這名女記者用陰陽怪氣的語氣對二人說道，「給你道歉哈，你的脾氣非常好，能找到這麼溫柔漂亮的女生是你的福氣，好好對她。」便揚長而去。

影片在網絡瘋傳後，該女記者遭網痛批並起底其為青島電視台主持人。今日（14日）青島電視台「一見鐘情」欄目發表聲明表示，網民關注的主持人採訪時言辭不當一事，經核實，當事人確為該欄目員工，現決定即日起停止該員工的工作，並責令配合調查。

網民睇法▼



「這個主持人就不僅僅是態度陰陽怪氣了，而是她的職業素養都有問題」

「主持人心虛強詞奪理。等於騷擾路人！」

「感覺這對情侶又被陰陽了一番。」

「她最後在膈應別人。路人不給她採訪，就詛咒別人，現在青島電視台都強勢成這樣啦？」

「先做好人再當主持人」

「不過520就是不恩愛？不接受採訪就詛咒人家。 這是多麽可怕多麽扭曲的心理」

