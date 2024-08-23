全紅嬋很難採訪？　央視名主持人董倩：她是高情商、高智商的小孩

17歲跳水名將全紅嬋在巴黎奧運奪下2金後，她接受央視《面對面》專訪，講述她隊奪金的想法和對跳水的追求，不同於大眾對於全紅嬋採訪時話少、不好採訪甚至會回懟記者的印象，在該節目中全紅嬋侃侃而談，節目的主持人董倩在訪談後更大讚全紅嬋，「整個訪談過程中，她用最樸素的語言，表達的是最通透的人生道理。」



內媒報道，董倩表示，「我在採訪她（全紅嬋）以前，有人跟我說她不好採訪，『因為妳看她接受別人的採訪時，話不好好說，也沒有說出什麼完整有經過思考的話』。」



全紅嬋及陳芋汐近日在央視《面對面》節目中接受採訪。（央視）

董倩說道，「我原先也有一點點這樣的擔心，但是一進到採訪的狀態，這個小姑娘真的不一般，全紅嬋在接受我的採訪時，我問她『妳累不累？』她說『累啊，誰不累呢？上學的那些人也累啊，他們每天這麼早起貪墨去讀書，還要參加各式各樣的考試，跟我有什麼區別呀？』」

董倩接著說，「所以從這一點能看出，她是個高情商、高智商的小孩子。」

全紅嬋央視受訪：兩屆金牌都自己拿不是很開心 陳芋汐也很辛苦

採訪過程中，董倩問過全紅嬋，「別人都管妳叫天才，妳覺得自己是不是天才？」全紅嬋回答，「我跳好了，把訓練做好了，那一刻才是天才，天才也沒有他們所說的這麼簡單，其實這裡的每個運動員都很刻苦，我也可以稱他們每一位都是天才」，發言被網民盛讚。

內地則有不少網民認為，是因為董倩專業的採訪、有深度的提問才能有如此深度的訪談，「好記者、好嘉賓，好的採訪互相成就」、「董倩老師採訪小紅的時候，一副老母親愛女兒的表情」、「董倩的採訪高明在真誠善良，還有對受訪者發自內心的尊重」。

《面對面》主持人董倩，曾採訪了4名木里火災倖存消防員，（央視）

亦有網民以此前CGTN（央視旗下英文頻道）記者竟突然考全紅嬋英文為對比，認為好的提問才會有好的回答。

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕，「不會，不想知道」。（影片截圖）

據此前報道，全紅嬋在接受CGTN記者訪問時，被問到「你總說小小巴黎拿捏，那我考一考你，拿捏用英語怎麽說？」，全紅嬋回答，「不會」。該名記者再次追問，「那我教教你好不好？」，則被全紅嬋直接拒絕，「不用了，我不想知道，不想知道。」而該名記者就只能尷尬大笑。