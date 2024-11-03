武漢病毒所石正麗加盟廣州實驗室成鍾南山下屬　曾否認洩新冠病毒

新冠肺炎疫情期間，中國科學院武漢病毒研究所曾被西方質疑外泄病毒，武漢病毒研究所研究員石正麗一度成為針對對象。據內媒報道，石正麗在本年5月已轉赴廣州實驗室擔任研究員。



石正麗。（中國科學院武漢病毒研究所官方微信）

內媒《澎湃新聞》報道指，廣州實驗室官網公布的簡歷信息顯示，自1990年7月起，石正麗長期在中國科學院武漢病毒研究所工作，先後擔任研究實習員、助理研究員、副研究員，於2000年10月起任研究員。2024年5月，她轉赴廣州實驗室擔任研究員。

根據資料，廣州實驗室於2021年5月正式成立，科研和臨床園區分別坐落於廣州國際生物島和大坦沙島，是呼吸系統疾病及其防控領域的新型科研事業單位。目前，共和國勳章獲得者、中國工程院院士鍾南山擔任廣州實驗室主任。

石正麗：不明白為何世界向無辜科學家潑髒水

據早前報道，新冠肺炎疫情期間，石正麗接受《紐約時報》採訪時否定實驗室洩漏的說法，又指「我肯定我沒有做錯任何事，因此我無畏無懼」 。

《紐約時報》2021年時報道指，該報記者致電石正麗時，對於被指新冠病毒來自其實驗室，她向記者表達了憤怒：「我怎麼能為一件沒有證據的事情提供證據？」其後，她又用短訊回覆記者說﹕「我不明白為甚麼世界會這樣，不斷地向一個無辜的科學家潑髒水。」

石正麗又透過電郵受訪指，懷疑病毒來自其實驗室是毫無根據的，並斬釘截鐵否認武漢病毒研究所在疫情爆發前握有新型冠狀病毒來源的說法。

石正麗近年開始基因改造蝙蝠冠狀病毒，以利研究病毒傳染並在人體細胞複製的能力，受到外界關注。石正麗指她的實驗與所謂「功能增益」（gain of function）研究不同，因為她的實驗目的不是讓病毒更危險，而是為了解病毒如何跨物種傳播。