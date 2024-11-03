涉隱瞞境外大額存款　廣東廣播電視台前台長被開除中共黨籍

廣東廣播電視台原黨委書記、台長張惠建，嚴重違紀違法被開除黨籍。官方通報指張惠建對境外存款隱瞞不報，數額較大。



廣東省紀委監委11月3日在官網通報，失職失責，造成國有資產損失；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、廣告業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；對境外存款隱瞞不報，數額較大。構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、隱瞞境外存款犯罪，檢察機關將審查起訴。

通報指張惠建政治意識淡漠，對黨不忠誠不老實，不按規定向組織請示報告重大事項，對抗組織審查，履行全面從嚴治黨主體責任不力。

張惠建卸任六年後被查。（聯合早報）

卸任六年後被查

公開資料顯示，張惠建在1978年後加入廣東電視台，曾任新聞部主任，亦擔任過廣東省政協文化和文史資料委員會副主任。

據了解，張惠建長期在廣東省廣電系統任職，曾任廣東廣播電視台黨委書記、台長，2018年卸任電視台黨委書記、台長，今年5月，他卸任六年後被查。

《聯合早報》報道指，张惠建此番被查，釋放出嚴打廣電系統腐敗行為的強烈信號。

文章指，廣電系統近年來相繼有官員被查。中國廣電內蒙古網絡有限公司原黨委書記、董事長付海波因涉嫌嚴重違紀違法，上個月被通報接受審查和監察調查。

作為文化、廣播電視等領域的主管機構 ，廣電系統的行業潛規則不少。澎湃新聞曾報道稱，廣電領域腐敗主要集中在電視劇購銷、廣告投放、違規侵佔業務返點等方面。