來稿｜台灣民主與賴清德反貪腐

來稿作者：陳文坪



民主可以讓人民當家，讓政治人物謙卑（至少在他/她的選區裏會是如此），讓公權力在維護普通百姓的權益時，顯得更加重視。分離只會讓民族受傷害，讓和平成為泡影，讓福祉成了灰燼飛揚。

回顧今年1月台灣總統大選，在選戰來到倒數一個月時，藍綠白各陣營紛紛拋出兩岸願景，即所謂的「戰爭與和平」、「民主與專制」、「兩岸一家親」等話題交鋒不斷。但受訪選民當中，藍白陣營支持者並不那麼重視兩岸政策，反而更傾向以內政角度，當作投票依據。綠營候選人賴清德民調當時持續領先。

原本看好藍白聯合參選正副總統，但最後因民眾黨主席柯文哲「私心過重」而選戰宣告「提前結束」。果然如外界所料，賴清德在三角戰中以40.05%的得票率勝出。

今年5月20日總統賴清德上任。這是民進黨連續執政三屆的開端。換句話說，執政黨繼續執政，在野黨持續在野。但執政的民進黨失去了立法院第一大黨的地位，也失去了立法院院長龍頭的領導地位。

立法院開議比新總統/政府上任早三個半月。由於民進黨失去領導立法院地位，議事廳議政不像上屆那樣由民進黨自己說了算。然而，民進黨過去8年霸道慣了，來到新立會顯得不安現狀，重蹈在野時覆轍的伎倆，如在立法院議事廳大打出手，霸佔主席台、癱瘓議政、拋丟物件、扯人頭髮等等不良現象再次出現。甚至動員俗稱「小陽花」在立法院前示威、甚至想衝擊立法院。民進黨當家也鬧事，成了最惡劣的記錄。

少數當選總統的賴清德不但面對新民意不過半，也面對立法院不過半的窘境。更面對中共政府的強力反獨，軍機、軍艦、軍演不時在台灣周遭範圍進行。在這內外交困的衝擊下，如何展開有效施政？如何凝聚台灣人民支持？如何在內政上取得突破？成了賴清德「百日新政」的關鍵要素。

賴清德總統上任不到兩個月，就進行反腐打貪，而且反貪大刀不是向外「砍」，而是首先「砍「向自己內閣成員、海基會董事長、前行政院副院長、前桃園市長鄭文燦。這在一個新政府成立不到3個月就向自己的閣員「開刀」，是需要很大的勇氣。

7月5日，鄭文燦剛從日本返回桃園機場，就被檢調單位的人員帶走偵辦。消息一出，媒介、訪者都在說賴清德是為了「公報私仇」，藉機「剷除」與自己在政途上相爭的對手。還說，鄭文燦被打擊後，民進黨已經沒有人可以出來與賴爭奪2028年大位。從中折射出鄭文燦是被政治提控。

事實是否如媒體、外界所言呢？抑或是賴清德一己之私清除連任阻礙？在民主社會裏，終有一天會水落石出。事實是難以掩蓋的。

其實，鄭案已是「舊案」，早已在多年前就被舉報。但檢調單位就是辦不下去而下不了手。何因？

鄭文燦是前總統蔡英文的愛將。在蔡英文8年的任期裏，是蔡政策的堅定維護者。因而在蔡的庇護下，或在蔡的干預下，檢調單位沒有人敢或無膽去碰觸此案，只能凍結處理。身為同黨及上一任副總統的賴清德，早已看在眼裏。這就為什麼賴清德當選後在組閣中，把鄭文燦放在最後的名單裏。

鄭文燦涉嫌任內土地開發弊案收受賄賂爆發後，被法庭裁決羈押禁見近50天后以2800萬新台幣保釋候審。然而，三更半夜裏，於數小時之內家屬能籌得這麼一大筆鉅款送到法庭保釋，外界自有說法。8月27日，桃園地方檢察署宣告偵查終結，對鄭文燦在內的11名被告提起公訴，並對鄭文燦收賄罪行具體求處12年重刑。

賴清德的打貪反腐擊出第一掌後，已由黨內向外出擊。台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內爆發的京華城弊案持續延燒，關鍵涉案人員威京集團主席沈慶京、國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民均被羈押禁見。8月30日，柯文哲也被檢調單位帶走偵訊，並遭檢察官當庭逮捕，並聲請羈押禁見。律師抗辯後，法庭雖裁定無保釋回家，但檢察官肯定緊盯不放，將柯文哲「捆在」法律的訴訟中，讓柯無法分身。

柯文哲早前陷入政治獻金虛假賬目後，廉潔誠信遭到質疑；現在又因自己市長任內的京華城弊案被逮捕，清廉、信譽一落千丈，可說是受到雙重打擊。民眾黨現今已群龍無首。回頭看政治人物的智慧與決策，柯可說是偏信一方，一步走岔路，過去8年所累積的光環，一夜間消失在茫茫的夜色。

民進黨的蔡英文上台執政後，對國民黨黨產不斷進行清算。賴清德上台後，不但對同黨、前桃園市長鄭文燦任內弊案放手給檢調追查，也對民眾黨主席、前台北市長、柯文哲任內弊案進行追擊。

兩位前市長柯文哲、鄭文燦都在2022年同時卸任，卻到2024年7月、8月，時間點只相差一個月再次被打貪反腐的大旗下被捕、被查。說明前總統蔡英文掌政時放任自己人的胡作非為。既然不能對自己人下手，也仿於他人口舌而不敢對前台北市長柯文哲任內發生的弊案進行調查。

反過來看，如果蔡英文的愛將鄭文燦代表民進黨參選總統而當選，這兩起弊案會否浮上台面？抑或永遠封塵？答案不難知道。

鄭文燦被調查後，台灣總統賴清德第一時間作出強硬表態：「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，以及回應人民深刻的期待，不得不然。」

賴清德抓住反貪打腐這一政壇上存在已久的弊病，打響了第一炮，開啟了自己的執政之路。在面對立法院不過半的窘境下，他顯然已站在「道德正義」的高位，為今後的施政，打下了基礎。即便到了2028年，由於現任總統具有一切的執政資源及先天優勢，民進黨內支持賴總競選連任已「大勢已定」。

四年後，年青的合格選民也會增加不少，以此發展下去，在野的國民黨如果無視自身的徹底改革，還是「大老」說事，即便聯合民眾黨及其它小黨派組成聯盟，也難保勝選。

面對民進黨的長期執政，中共是有必要改變既定思維。如何化解「九二共識「出現的爭議？還是讓一個「說詞」繼續阻礙兩岸的發展？如何與民進黨進行官方互動？還是繼續過去那樣「先決條件下」才願接觸？為了兩岸人民的福祉，是須要重新思考與定位，不能再拖「懶」下去。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。 文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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