神舟十八號載人飛船撤離中國太空站　3航天員周一凌晨返回地球

據中國載人航天工程辦公室，11月3日下午4時12分，神舟十八號載人飛船與中國太空站組合體成功分離。3名航天員葉光富、李聰及李廣蘇結束在太空站駐留半年的任務，預計將在4日（周一）凌晨降落內蒙古東風著陸場。



神十八3名航天員葉光富（中）、李聰（右）及李廣蘇（左）。（中國載人航天工程辦公室）

神舟十八號載人飛船與中國太空站組合體成功分離。（央視）

中國載人航天工程辦公室指，分離前，神舟十八號航天員乘組在地面人員的配合下，完成了中國太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，與神舟十九號乘組完成了工作交接。

後續，神舟十八號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，在中國太空站出差的航天員葉光富、李聰、李廣蘇即將踏上回家之旅。

央視報道指，神舟十八號載人飛船將採用5圈（7.5小時）快速返回方案，經歷制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等4個階段，整個返回著陸過程將耗時約50分鐘。

神舟十八號載人飛船在今年4月25日發射升空，神十八航天員乘組早前已同神十九航天員乘組進行交接儀式。

▼神十八航天員第二次出艙▼



+ 1

神舟十八號開展了百餘項科學實驗和試驗，進行了兩次出艙，還首次在中國太空站進行了「太空養魚」實驗，並收集了水樣、魚卵等實驗樣本。隨著神舟十八號返回，這些實驗樣本也將會一同回到地球，為中國科學家研究脊椎動物在太空生活提供數據支撐。