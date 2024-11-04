神舟十八號成功返回地球　三名航天員創「太空出差最長紀錄」

神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，將於11月4日凌晨乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。三名航天員狀態良好，神舟十八號返回任務圓滿成功。



神十八3名航天員葉光富、李聰及李廣蘇，4月25日晚飛赴太空到11月4日凌晨平安歸來，神舟十八號航天員乘組創造中國航天員「太空出差」時長新紀錄。其中，在軌飛行超過一年，航天員葉光富成為中國在軌飛行時間最長的航天員。

葉光富率先出艙，他出艙後表示，感謝偉大祖國讓他飛天圓夢，平安回家，「我相信在不久的將來，中國人在軌駐留時間紀錄會很快被刷新，自己再次感受到祖國航空的日新變異發展變化，會再接再厲為建設航天強國再立下新功。」

葉光富率先出艙。（影片截圖）

李聰稱，這次兩次出艙活動一氣呵成，在軌科學實驗也非常順利，雖然我們圓滿地完成神舟十八號的任務，但探索太空永無止境，我們一定會爭取早日恢復投入訓練，再次回到浩瀚太空，再建設航天強國上貢獻自己的力量。

李聰第二個出艙。（影片截圖）

李廣蘇分享，太空浩瀚神奇美麗，我們都非常享受失重帶來的別樣體驗，從太空家園返回地球家園，有興奮但也有不捨，此刻最大的感受是為偉大祖國感到驕傲，「建設航天強國要靠一代代人繼續奮鬥！北京見！」

李廣蘇第三個出艙。（影片截圖）

醫護人員協助航天員出艙。（影片截圖）

醫護人員協助航天員出艙。（影片截圖）

三名航天員會在三輛醫護車上進行140分鐘的試驗，再回到北京進行療養。

據中國載人航天工程辦公室，11月3日下午4時12分，神舟十八號載人飛船與中國太空站組合體成功分離。3名航天員葉光富、李聰及李廣蘇結束在太空站駐留半年的任務，預計將在4日（周一）凌晨降落內蒙古東風著陸場。

11月4日凌晨0時38分，神舟十八號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。

神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，將於11月4日凌晨乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。（影片截圖）

神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，將於11月4日凌晨乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。（影片截圖）

神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，將於11月4日凌晨乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。（影片截圖）

神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，於11月4日凌晨乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。（影片截圖）

酒泉衛星發射中心通信機。（影片截圖）

神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，於11月4日凌晨乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。（影片截圖）

凌晨1時1分，神舟十八號載人飛船返回艙與推進艙分離，葉光富、李聰、李廣蘇3名航天員正式踏上回家之路。

凌晨1時1分，神舟十八號載人飛船返回艙與推進艙分離，葉光富、李聰、李廣蘇3名航天員正式踏上回家之路。

酒泉衛星發射中心。（影片截圖）

凌晨1時13分，新華社報道，神舟十八號載人飛船返回艙主傘打開。凌晨1時24分，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。

凌晨1時51分，現場醫監醫保人員確認航天員葉光富、李聰、李廣蘇身體狀態良好，神舟十八號載人飛行任務取得圓滿成功。

凌晨1時13分，新華社報道，神舟十八號載人飛船返回艙主傘打開。（影片截圖）

凌晨1時13分，新華社報道，神舟十八號載人飛船返回艙主傘打開。（影片截圖）

凌晨1時13分，新華社報道，神舟十八號載人飛船返回艙主傘打開。（影片截圖）

凌晨1時24分，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。（影片截圖）

凌晨1時24分，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。（影片截圖）

凌晨1時24分，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。（影片截圖）

凌晨1時24分，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。（影片截圖）

三名航天員準備出艙。（影片截圖）

三名航天員準備出艙，醫護人員檢查航天員身體狀況。（影片截圖）