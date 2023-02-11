中國稀土將布局海外？星媒：動向備獲關注

中國稀土行業進一步深度整合開啟。據中國稀土集團旗下唯一上市平台「中國稀土」最新公告披露，公司於2月9日接受了20餘家機構調研。被問及是公司是否有佈局海外稀土資產的計畫，除收購江華稀土專案外，是否還有其他資產收購計畫時，中國稀土方面表示，現階段，公司具體產業佈局規劃尚未最終確定，後續將圍繞做強上市平台「新引擎」、打造稀土行業資本市場表率標杆的目標要求，努力做好相關工作。



根據《澎湃新聞》報道，中國稀土集團成立不到1年之後，五礦稀土股份有限公司正式將公司名變更為「中國稀土集團資源科技股份有限公司」，證券簡稱由「五礦稀土」變更為「中國稀土」。作為中國稀土集團旗下唯一上市平台，中國稀土的動向備受關注。

在更名為「中國稀土」2個月後，公司公告此前披露，2022年12月29日，公司與五礦稀土集團有限公司（下稱「五礦稀土集團」）簽署了《附條件生效的股權收購協定》，協定約定公司擬以非公開發行股票募集的部分資金購買五礦稀土集團持有的江華稀土94.67%股權。鑒於五礦稀土集團為公司的控股股東，該交易行為構成關聯交易。

中國是世界最大稀土生產國。圖為新疆阿勒泰富蘊縣城可可托海鎮的三號礦脈。（VCG）

這也是更名後上市公司涉及的唯一一次資產佈局動作。中國稀土認為，江華稀土礦山是全國單本離子型稀土開採指標最大的礦山專案，是「國家級綠色礦山試點單位」中第一家離子型稀土礦。

收購江華稀土（包含興華稀土）有助於公司完善稀土產業鏈條，強化上市公司的資源端保障並鞏固自身稀土行業地位，提升核心競爭力，增強公司在市場波動下的抗風險能力，同時較好推動控股股東、實際控制人履行關於解決同業競爭的相關承諾。

未經審計的財務資料顯示，截至2022年12月31日，江華稀土總資產108468.46萬元（人民幣，下同），淨資產98775.06萬元。2022年1-12月，江華稀土實現營業收入70153.81萬元，淨利潤32196.55萬元。

中國稀土產量佔世界九成。（視覺中國）

對於公司的發展目標及戰略規劃，中國稀土稱，隨著中國稀土集團專業化整合工作的持續推進、稀土產業鏈高品質發展改革工作的不斷深入，公司將在合規運營的基礎上，進一步把握歷史發展機遇，依憑中國稀土集團資源保障、綠色環保、科技創新、貿易流通等方面優勢，進一步推動上市公司綠色、創新、高品質發展。

其同時提到，未來，中國稀土將協同中國稀土集團產業規劃積極推動內外部稀土資產整合重組，做強做優做大稀土主責主業，努力成為專業優勢明顯、品質品牌突出、市場影響力大、核心競爭力強的行業龍頭上市企業，進一步推動實現中國稀土產業高品質發展。

中國稀土集團2月10日也發佈消息，集團在2月9日與中國地質調查局在北京簽署戰略合作協定。自然資源部黨組成員、中國地質調查局黨組書記、局長李金髮，中國稀土集團黨委書記、董事長敖宏見證簽約，並就協同提高戰略礦產資源安全保障能力、深化產業合作高品質共贏發展進行座談交流。

圖為中國稀土集團有限公司於去年12月在江西贛州成立。(新華社)

敖宏表示，在中國稀土集團起航之年，始終以建設創新驅動的世界一流稀土產業集團為目標。強化地質調查在資源開發利用中的基礎性作用，有利於提高供應鏈安全供給水準和產業鏈高品質發展。希望雙方在發揚傳統合作優勢的基礎上，進一步加強交流對接，在互利共贏中引領行業高品質發展，支撐國家戰略資源安全保障。

中國稀土集團於2021年12月23日正式成立，該集團的成立意味著中國稀土行業的進一步深度整合開啟。集團是由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同，引入中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研髮型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。組建後的中國稀土集團屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業。

稀土是17種金屬元素的統稱，素有「工業味精」之美譽，是中國重要的戰略礦產資源。稀土已被廣泛應用於國防軍工、航空航太、特種材料、冶金、能源和農業等諸多領域。據《中國製造2025》，中國未來著重發展的高端裝備製造、新能源、新材料產業、新能源汽車產業等重點製造領域都和稀土有密切的關係。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

