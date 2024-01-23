中外科研團隊在河南發現新稀土礦物「倪培石」　可用於高科技領域

新華社及《頂端新聞》等內媒21日報道，經國際礦物學學會新礦物命名與分類專業委員會（IMA-CNMNC）評審投票，由中國地質調查局天津地質調查中心領軍的科研團隊聯合多國研究團隊申請的新礦物「倪培石」（Nipeiite-(Ce)）獲得正式批准。



倪培石是目前在自然界中發現的最富鈰的矽酸鹽礦物。參與申報該礦物的中國地質調查局天津地質調查中心副總工程師司馬獻章表示，含有稀土元素鈰（Ce）的合金耐高溫、抗壓，強度和韌性都非常好，在航空航天等高科技領域，比如引擎等方面有應用。

這種新礦物發現於河南省西峽縣太平鎮稀土礦，從發現到正式獲得批准，歷經了兩年多的時間。2021年，科研團隊採集到礦石標本；2022年初，在對該礦石進行稀土元素賦存狀態研究時，發現了一種具有特殊成分的稀土礦物，通過物理性質、化學成分等系統礦物學研究後，確認其應為一種矽鈰石超族的新礦物。

報道又指，倪培石以南京大學地球科學與工程學院倪培教授的名字命名，致敬他長期以來在鎢、錫多金屬以及稀有、稀土礦床研究領域的成就。

該發現由中國地質調查局天津地質調查中心牽頭，南京大學、意大利帕多瓦大學、意大利比薩大學、捷克馬薩里克大學、俄羅斯科學院費斯曼礦物學博物館、中國地質大學（北京）、核工業北京地質研究院與河南省核技術應用中心的科研團隊共同參與完成。