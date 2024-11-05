美國總統大選│中國學者稱特朗普贏面更大：競選集會人多充滿激情

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國總統大選投票將於11月5日進行，內媒觀察者網報道，上海外國語大學傑出教授黃靖和中國人民大學吳玉章講席教授金燦榮近日在直播節目上根據對最新民調數據和當前局勢的分析，他們都認為特朗普贏面更大，不過他的不可預測性對美國、對世界的危險也更大。



圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

黃靖說，「美國大選的局勢是有利於挑戰者的。」他認為，美國社會現在面臨著高度的分裂，美國老百姓希望能看到改變。從經濟上看，儘管各種經濟數據看上去還不錯，但美國人對經濟的感受更多來自超市、樓市，這兩個市場上的價格都很高，所以無論美國股市怎麼漲，美國人對於經濟的感受還是比較負面的。

至於執政的拜登政府，黃靖說，他的三大政策軟肋——移民、經濟、外交是無法抹去的。臨陣換將後，賀錦麗仍擺脫不了拜登替身的這樣一個形象。

2024年11月2日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在北卡州出席競選集會。（Reuters）

金燦榮分析，特朗普在民意基礎上的表現更好。他在美國生活的朋友觀察到，特朗普競選集會現場的人又多又充滿激情，而賀錦麗這邊人看上去也不少，但感覺像是被社區幹部動員過去的一樣，沒有激情。

金燦榮稱，一些變數的存在，比如特朗普聲稱的民主黨做選票的情況或者那些擔心特朗普上台可能會被裁的美國公務員都跑去支持賀錦麗，可能會利於賀錦麗，但「客觀上講特朗普優勢更大一些」。

對於賀錦麗或特朗普入主白宮的未來情景，黃靖預期，賀錦麗當選會繼承拜登的外交政策，打壓俄羅斯，視中國為競爭對手。他認為，賀錦麗會繼承拜登在中美兩國元首會晤時達成的一個共識——負責任地管控中美雙邊關係中的競爭因素。

不過他也說，若是「特朗普上台就很糟糕了」。黃靖解釋，冷戰結束以來，美國建立起一套霸權體系，可以在家裡坐著不幹活，靠收管理費過日子，而特朗普一上來，就要把這個體系撤掉，「這對美國整個官僚體系的衝擊是極大的」。