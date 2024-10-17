內地學者：特朗普入主白宮恐推高中美衝突　賀錦麗勝選政策或延續

中國國際關係學者賈慶國說，對於2024年美國總統選舉，共和黨候選人特朗普如果勝選並再度入主白宮，可能意味著更多針對中國的驚人舉措。如果民主黨候選人賀錦麗勝選，則意味著美國對華政策短期將保持延續性。



新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院10月16日舉行公開講座，由北京大學國際關係學院教授賈慶國以英語主講，講題是「美國總統選舉：對中美關係的影響」。

賈慶國分析，特朗普2016年上台前，無論共和黨還是民主黨在美國總統選舉中勝選，對中國都各有利弊。共和黨候選人當選，傳統上意味著新政府將實行自由貿易，在貿易逆差和人權問題上會減少對北京施壓，但同時也會加強對華軍事聯盟，提供台灣更多安全協助，直接挑釁大陸主權。

民主黨總統候選人當選則情況相反，在安全和台灣問題上會讓中國大陸的壓力變小，但在人權和保護主義上壓力更大。

9月10日，美國加州，圖為當地組織成員觀看特朗普與賀錦麗的首場總統競選辯論。（Reuters）

賈慶國指出，中國早年更看重華盛頓政策的延續性，並希望當政者所屬政黨勝選，以在新政府上台後省去磨合階段。如果白宮出現政黨輪替，兩任總統交接有時倉促且不完整，中美接觸就可能出現意外和摩擦源。

但上述情況自特朗普2016年執政後出現巨大變化，共和黨不再支持自由貿易，民主黨在台灣問題上也變得更積極主動。

儘管如此，賈慶國認為，這屆美國總統選舉中有兩點值得警醒，一方面是特朗普更情緒化、更難以預測，他在缺乏道德的同時世界觀也更投機。另一方面是與民主黨人相比，更多共和黨政客尤其眾議員的對華政策更無情、具挑釁性，有時還帶有種族主義。

賈慶國形容，中國對於美國總統候選人的立場有「非偏好」，就是「不偏好」可能帶來更多驚人舉措的特朗普勝選，因為他第二任內預計會在台灣問題上更多挑釁北京，對中國輸美商品加徵更高貿易關稅，限制高科技出口的「小院高牆」、院牆將變得更大更高，中美人員交流也會更政治化安全化，中國還可能因在烏克蘭戰爭援俄的問題上遭遇制裁。

他研判，賀錦麗當選則會讓美國對華政策在可預見的未來保持延續性，因她近期才投入選舉，無暇處理中美間錯綜複雜的問題，短期可能蕭規曹隨，經一段時間構思後才會調整政策。

特朗普貿易戰損害美國經濟多於中國經濟，因此拜登實施「對靶脫鈎」以優化貿易戰措施。（資料照片）

四年前曾準確預測拜登勝選的賈慶國研判，儘管賀錦麗和特朗普在七個關鍵搖擺州的選情持續膠著、差距僅一兩個百分點，但賀錦麗勝選的概率仍大一些。他指出，尚有13%選民未決並更可能投票給賀錦麗；第一任有瑕疵的執政記錄也會促使未決選民不投特朗普。

但賈慶國坦言，無論誰最終入主白宮，美國對華政策都將繼續強硬甚至敵對。北京必須為可能發生的一切做好準備，加快軍事現代化捍衛核心利益，發展好經濟，並在南海、台灣等地避免捲入偶發軍事衝突，同時不必對所有外界批評進行回應，接納合理批評進行改進即可，以避開不必要的爭端。

賈慶國也認為，即使另一方不回應中國也應堅持做對的事，包括保持不同層次的對話和磋商，找到處理分歧和保護共同利益的方法。北京同時應持續對外開放，促進中外人員交流，並尤其與亞洲近鄰建立良好關係，與友美但溫和務實者合作。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

