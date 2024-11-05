港人在菲律賓被捕將遣返內地　涉金融詐騙5900萬遭中方通緝

菲律賓移民局當地時間4日（周一）發公告指，兩名因涉經濟犯罪而被中國政府通緝的中國人在當地被捕，正等待遣返，當中包括55歲的港人許志林。兩人被中方指控實施金融詐騙，涉案金額超過5900萬人民幣。



47歲的中國籍公民蘇艷（左）和55歲的香港市民許志林（右）。（菲律賓移民局）

菲律賓華文媒體報道，菲律賓移民局表示，這兩名逃犯分別是47歲的中國籍公民蘇艷（Su Yan，音譯）和55歲的香港市民許志林（Hui Chi Lam，音譯），他們於10月31日在馬尼拉市一所公寓內被捕。移民局應中國政府的要求，協助追捕和遣返這兩名逃犯。

移民局表示，江西省瀘溪縣公安局於今年3月17日對兩人發出逮捕令。兩人公然違反菲律賓移民法，逾期居留，「他們將因為被視為不受歡迎的外籍人士而被遣返，並且將被列入黑名單，禁止再入境菲律賓」。

中國當局指控兩人涉嫌在未取得相關政府部門資格和許可的情況下，聯合銷售金融產品給投資者。據估計，兩人自2018年開始詐騙以來，騙得超過5900萬人民幣。

據中國審判流程信息公開網消息，江西省新余市渝水區法院2024年8月曾公開開庭審理蘇艷、許志林、萍鄉市蘆溪玉女山莊有限公司的民間借貸糾紛一案。據天眼查顯示，萍鄉市蘆溪玉女山莊有限公司成立於2003年，是一家以從事房地産業為主的企業，法定代表人許志林，任職企業6家。