中國男菲律賓火鍋店連轟29歲同胞7槍　身份曝光或與網絡賭博有關

菲律賓大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）一間火鍋店的包廂17日發生槍擊案，一名29歲中國公民死亡，據報疑犯同樣是中國人，事發片段流出後震驚華人世界。



當地傳媒引述消息報道指，事件可能與網絡博彩有關，因為案發地點附近就有一個網絡博彩園區。



菲律賓大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）一間火鍋店的包廂17日發生槍擊案，事發片段流出後震驚華人世界。（截圖）

報道指，當地警方認定，兩名疑犯為「子安」和「寶龍」，多名目擊證人進行指認。當地警察局發言人表示，疑犯已離開馬卡蒂地區。

警方調查殺人動機是否源自生意糾紛。有知情人說，事件可能與網絡博彩有關，因為案發地點附近就有一個網絡博彩園區。

當地傳媒嘗試採訪受害人的同居女友，她是案件的目擊證人，但她自稱不識疑犯，也不知道槍擊動機。

黑衣男子指示一直坐着的藍衣男子「馬上把這兒處理乾淨」，而女方仍然拒絕離開，黑衣男子遂要求藍衣男子「照顧好丹丹（音）」。 (網上圖片)

據早前報道，事發於17日凌晨2時30分左右，從事發店內的監控片段可見，一名黑衣男子在店內朝着一名赤膊男子連開7槍，對方受傷倒地不起。一名白衣女子站在倒地男子旁，用中文問「怎麼辦」，開槍的黑衣男子則說「走啊，走嘛」，女方堅持「我不走，要送他去醫院」，男方則稱「他活不了」。

黑衣男子後來指示一直坐着的藍衣男子「馬上把這兒處理乾淨」，而女方仍然拒絕離開，黑衣男子遂要求藍衣男子「照顧好丹丹（音）」。

中國駐菲使館19日稱，事發於17日凌晨，一名中國人朝29歲遇害男子連開多槍，擊中受害者的手、手臂和胸部。儘管立即接受醫療救治並將受害者送往附近醫院，但受害者在送抵醫院時仍被宣告死亡。