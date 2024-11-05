珠海航展史上首次三款隱形戰機齊聚　空中預警機是否亮相引發期待

第15屆珠海航展將在11月12日登場，中外先進戰機齊聚一堂，吸引全球目光。俄羅斯運輸機安-124早於4日下午降落在珠海金灣機場，隨機攜帶的蘇-57隱形戰機亦抵達珠海。該機型是全球現役隱形戰機之一，將於航展期間進行飛行表演，展示其卓越的空中性能。中國空軍也派出多型戰機，包括殲-20隱形戰機、轟-6K轟炸機、運-20運輸機及運油-20加油機等，構成完備的作戰體系，將現場氛圍推向高潮。



官媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」4日發文，介紹此次珠海航展是蘇-57首度在國外進行公開飛行表演，並首度實現蘇-57與中國殲-20、「疑似殲-35」的同場亮相。

「樞密院十號」指出，解放軍新聞傳播中心官方平台「中國軍號」於當日發布消息暗示，「新機型」有望在航展期間亮相，引發外界對殲-35隱形戰機的熱烈期待。這些隱形戰機的到場，使本屆航展成為全球航展歷史上首次聚集三款隱形戰機的盛會。

降落在珠海機場的蘇-57戰鬥機。（樞密院十號）

根據解放軍空軍副司令員俞慶江在新聞發布會上表示，空軍近年來研發的新型戰機將在航展上公開亮相，展示其在空中作戰體系上的重要作用。珠海航展期間，中國空軍展示了包括殲-20、殲-16D電子戰機、運-20運輸機、無人偵察機無侦-7等多款現役主力裝備，這些型號均可相互協同，形成完整的空戰體系，特別是運油-20加油機更能大幅增強戰機的遠程作戰能力。

從安-124運輸機內部機艙卸下的蘇-57機身。（樞密院十號）

文章點明，作為中國空軍現代化的重要展示平台，珠海航展歷年均展示空警-2000、空警-500等多型空中預警機，備受關注。然而，截至目前本屆航展尚未見到預警機身影，令軍事迷們猜測是否有新型號會亮相。空中預警機作為指揮平台，擁有倍增空戰效能的作用，是未來空戰不可或缺的部分。

在中國空軍作戰體系快速發展下，珠海航展成為其向世界展示新型裝備的舞台。此次，殲-20、蘇-57、殲-35等隱形戰機的集體亮相，成為全球軍事愛好者矚目的焦點。2024年珠海航展不僅呈現了各國軍事技術的突破，更展示了中國空軍近年來在作戰體系和現代化裝備上的跨越式發展。