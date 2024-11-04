殲-35將在珠海航展首秀？軍媒曝「新戰機塗裝」紀念成軍75週年

11月4日《解放軍報》在微博釋出新式戰機塗裝，上面寫著「75」這個數字，還要網民們別心急，「3＋5天後珠海見！」，許多網民猜測是否為殲-35戰機。



據了解，本屆珠海航展將於11月12日至17日舉行，在展會開始前，關於殲-35戰機將現身的消息便引發討論，軍事迷們翹首期盼殲-35的珠海航展「首秀」。



殲-35 原型機。（Twitter@Nickatgreat1220）

殲-35三號機。（騰訊網）

央視軍事微信公眾號消息，中國的轟-6K、殲-16D、殲-16、殲10C戰機、運20「鯤鵬」運輸機、無偵7和無偵10無人機已降落珠海，進行前期的部署和適應性飛行訓練。

隨著珠海航展即將開幕，軍事迷對殲-35戰機的首秀更加期待。若新式戰機塗裝為殲-35，在珠海航展將是首次亮相，而且為空軍型的殲-35A，畢竟海軍型是解放軍獨有的型號，是航母艦載戰機的最精銳裝備，保密程度要求更高，殲-35A作為和殲-20高低搭配的機型，前來參展可以預期。