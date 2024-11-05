受賄近6200萬元　中石化天然氣分公司原黨委書記段彥修獲刑14年

山東濱州市中級人民法院周二（5日）一審公開宣判中國石油化工股份有限公司天然氣分公司原黨委書記、代表段彥修受賄近6200萬元（人民幣．下周）一案，段彥修受賄罪成，被判處有期徒刑14年，並處罰金390萬元，受賄所得財物依法沒收，上繳國庫。



山東濱州市中級人民法院周二就案件一審公開宣判。（「山東高法」微信公眾號）

法院經審理查明，2004年春節至2023年9月，被告段彥修利用擔任中國石油化工股份有限公司生產經營管理部副主任，中國石油化工股份有限公司天然氣分公司黨委副書記、總經理，黨委書記、代表等職務上的便利以及職權地位形成的便利條件，為相關單位和個人在原油配置計劃調整、工程承攬、企業經營等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受12個公司和個人所送財物，折合人民幣共計6197萬餘元，其中2500萬元屬未遂。

法院經審理認為，被告段彥修身為國家工作人員，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。段彥修尚有2500萬元未實際取得，屬犯罪未遂，依法從輕處罰；到案後如實供述監察機關已掌握的受賄犯罪事實，主動供述監察機關未掌握的大部分受賄犯罪事實，屬坦白，自願認罪認罰，受賄所得財物已全部退繳，依法從輕處罰。遂作出上述判決。