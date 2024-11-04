曾捲性侵風波　江西縣官毛奇遭「雙開」 6項罪名包括不正當性關係

今年7月，江西省上饒市萬年縣委書記毛奇被實名舉報涉嫌性侵女下屬李佩霞，遭到李佩霞的父親實名舉報。7月26日，江西省紀委監委宣布，毛奇正接受江西省紀委監委的紀律審查和監察調查。



8月18日，上饒市委聯合調查組通報稱，毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律；李佩霞涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍及公職。



11月3日，官方再通報，毛奇曾經利用職權與李佩霞發生不正當性關係，而李佩霞亦為職務升遷違反生活紀律。江西紀委今天公布，毛奇大搞權錢交易，非法受賄，遭「雙開」（開除黨籍、開除公職）處分。



萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞。（網絡圖片）

經中共江西省委批准，江西省紀委監委對上饒市萬年縣委原書記毛奇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

江西省紀委痛斥：毛奇搞兩面派

11月3日，江西省紀委通報，經查，毛奇身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部人事工作中違規為他人謀取利益；違反廉潔紀律，搞權權交易，違規收受禮品禮金；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

江西省紀委痛批，毛奇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，嚴重損害黨員干部隊伍形象，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等相關規定，經江西省紀委常委會會議研究並報江西省委批准，決定給予毛奇開除黨籍處分；由江西省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；終止其江西省第十五次黨代會代表、上饒市第五次黨代會代表、萬年縣第十四次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

官網簡歷顯示，毛奇生於1982年3月，大學學歷，2020年1月到萬年縣擔任代縣長，此後為縣長、縣委書記。

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞。（微博＠甲歷史）

李佩霞父親曾舉報毛奇涉嫌性侵女兒

今年5月23日，李佩霞與毛奇發生爭執，並聲稱要去省紀委省監委舉報毛奇，但3天後，李佩霞被萬年縣紀委縣監委帶走。

李佩霞父親李長柳之後實名舉報毛奇涉嫌性侵女兒。據他介紹，女兒被帶走前曾將USB交給他，並稱內有錄音顯示毛奇有性侵的行為，「（女兒）說這個能救她的」。

江西萬年縣委書記毛奇涉嫌性侵女下屬 被害人父親：女兒被帶走

李佩霞的父親實名舉報江西省萬年縣委書記毛奇性侵女兒李佩霞。（網絡圖片）

5月26日，萬年縣紀委監委在報經上饒市紀委監委和萬年縣委批准後，對李佩霞採取留置措施，並於24小時內將留置通知書送達李佩霞家屬。

6月17日，上饒市紀委監委公布李佩霞涉嫌嚴重違紀違法、接受萬年縣紀委監委紀律審查和監察調查消息。在對李佩霞立案留置後，上饒市紀委監委派幹部全程參與該案查辦工作。

經查，毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。

8月16日，李佩霞案件辦結。經查，李佩霞違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律，利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經按程序報批，對李佩霞給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

公開簡歷顯示，李佩霞生於1983年5月，在職研究生學歷，曾在萬年縣婦聯、裴梅鎮、上坊鄉工作。

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞工作照。（網絡圖片）