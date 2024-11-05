受賄逾6843萬　國開行原副行長周清玉一審獲刑15年

吉林省長春市中級人民法院周二（5日）一審公開宣判國家開發銀行原黨委委員、副行長周清玉受賄、利用影響力受賄一案，被告周清玉受賄罪成，被判處有期徒刑14年，並處罰金500萬元（人民幣．下同）；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑3年，並處罰金20萬元，決定執行有期徒刑15年，並處罰金520萬元；對查封、扣押、凍結在案的犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



庭審現場。（央視新聞）

經審理查明，2013年至2023年，被告周清玉利用擔任國家開發銀行黨委委員、紀委書記、副行長等職務上的便利以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目承攬、企業經營、人事安排等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合6743萬餘元；2022年10月至2023年3月，周清玉離職後利用原擔任國家開發銀行黨委委員、副行長職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程項目承攬事項上謀取不正當利益，非法收受100萬元。

法院認為，被告周清玉的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪。周清玉受賄數額特別巨大，利用影響力受賄數額巨大，均應依法懲處。鑒於周清玉到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，其利用影響力受賄罪構成自首；揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。