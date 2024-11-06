人大常委會審議報告：國有資產規範管理　加大貨幣政策逆周期調節

十四屆全國人大常委會第十二次會議周二（11月5日）舉行第二次全體會議，會上審議了國務院關於2023年度國有資產管理情況的綜合報告，報告介紹了國有資產總體情況、管理情況和上年審議意見落實情況，提出下一步工作安排。此外，會上聽取了財政部部長藍佛安關於2023年度行政事業性國有資產管理情況的專項報告；以及中國人民銀行行長潘功勝受國務院委托進行關於金融工作情況的報告等。



圖為2024年10月12日國新辦發部會上，財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆週期調節力度、推動經濟高品質發展」有關情況。（視覺中國）

深化盤活利用 提高國有資產管理效益

其中，藍佛安關於2023年度行政事業性國有資產管理情況的專項報告，介紹了行政事業性國有資產總體情況、管理工作情況、工作成效以及存在的問題，提出了進一步加強行政事業性國有資產管理的舉措：包括推進制度建設，促進國有資產規範管理；深化盤活利用，提高國有資產管理效益；壓實工作責任，推動部門履職盡責；夯實管理基礎，提升國有資產管理水平；持續加強公共基礎設施資產管理，提升公共服務效能。

中國人民銀行行長潘功勝提交關於金融工作情況的報告，提出加大貨幣政策逆周期調節力度，為經濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。（Reuters）

全面加強金融監管 積極防範化解風險

至於潘功勝關於金融工作情況的報告，介紹了2023年10月以來金融工作主要進展及成效、當前經濟金融面臨的形勢和問題，並提出下一步工作考慮，包括堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策逆周期調節力度，為經濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境；全面加強金融監管，切實提高監管有效性；持續提升金融服務質效，加大金融支持經濟高質量發展的力度；不斷深化金融改革開放，加快構建中國特色現代金融體系；積極穩妥防範化解金融風險，全力維護金融體系整體穩定。

此外，會上亦聽取了全國人大財政經濟委員會副主任委員、全國人大常委會預算工作委員會主任許宏才作的關於行政事業性國有資產管理情況的監督調研報告；國家林業和草原局局長關志鷗受國務院委托作的關於防沙治沙工作情況的報告；最高人民法院院長張軍作的關於人民法院行政審判工作情況的報告等。