字節跳動解聘103員工　11人涉刑案立案　內部嚴查貪污與洩密行為

字節跳動11月5日發布今年第四份《企業紀律與職業道德委員會通報》，揭露了企業內部違規情況，通報內容指出，包含正式員工、外包人員與實習生在內，共有103人因違法違規行為遭到解聘，其中11人因涉嫌刑事犯罪被公安機關立案調查。該通報強調公司對於內部管理的高標準，並提出將對相關管理人員追責，以期杜絕類似事件重演。



內媒《每日經濟新聞》報道，根據通報內容，涉嫌刑事犯罪的11人當中，1人因涉嫌職務侵佔罪，5人涉嫌非國家工作人員受賄罪，另外5人未披露具體罪名。涉及犯罪嫌疑的員工分布在多個部門，其中電商業務部門有3人、生活服務部門有3人、抖音部門有2人，企業服務、人力與管理、財經部門各有1人。

此次違法違規行為多數集中於採購和競標過程，當中幾名員工利用職務便利謀取私利。電商前員工徐某某、抖音前員工董某某及企業服務前員工徐某某，均被指在採購過程中，或以明顯高於市場價的價格進行採購，或向特定供應商提供資源支持，為供應商獲取利益，並收受好處費。三人皆因涉嫌刑事犯罪被公安機關立案偵查。

字節跳動公司旗下影音軟件抖音在海外市場大受歡迎，但美國政府稱將對其進行國安審查。（Reuters）

此外，通報中還提到多宗因洩露公司機密而引發的案件，員工王某某因直接向外部出售公司保密信息，被立案調查並面臨嚴厲處罰。通報強調，公司將對於任何涉嫌洩密或私自利用公司資源進行利益交換的行為，採取「零容忍」的嚴厲立場，並對管理層人員提出更高的監督責任要求。若管理人員未能有效履行監督職責，將承擔相應管理責任，對於觸犯刑事法律的員工，公司更會一併追究其上級主管的管理責任，但若管理者主動發現並上報違規情況，則可豁免部分責任。

這份通報還特別提及此前備受關注的「實習生破壞模型訓練」事件。據通報，今年6月至7月期間，商業產品與技術團隊的實習生田某某因對資源分配不滿，故意編寫和篡改程式碼，攻擊團隊的模型訓練任務，導致公司資源損耗。該實習生隨後已被辭退，並被通報至「陽光誠信聯盟」與「企業反舞弊聯盟」，公司還將事件反映至該實習生就讀的學校，要求進一步處理。

當時字節跳動曾就此事件公開澄清，強調事件並未影響公司商業化正式項目，傳聞中的「8000多張卡、損失上千萬美元」的說法嚴重誇大，事實上，此事件僅限於模型訓練環節，對公司核心項目沒有實質性影響。

回顧今年4月份，字節跳動也曾發布內部反腐通報，當時共涉及61起違規案件，所有涉事員工皆已被辭退，另有4人因刑事犯罪立案。《界面新聞》報道稱，其中一名抖音員工因非法收受外部合作商高額好處費被刑拘，另一名外包員工則因聯合外部機構在抖音平台上刷量非法獲利而被立案偵查。公司針對多起違規報銷行為也採取了嚴厲措施，數十名員工因違規報銷、濫用企業打車補貼、使用虛假材料申報等行為被處分，包括取消期權、追繳全部違規所得，並報送至反舞弊聯盟。