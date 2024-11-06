航母編隊核心武器殲-15T落地珠海　專家分析：航母五件套要來了

第十五屆中國航展（全稱中國國際航空航天博覽會）將在11月12日起一連六天在珠海舉行。目前，海軍重型艦載戰鬥機殲-15T已抵達珠海，是中國解放軍海軍首次出現在中國航展。



對於海軍戰機珠海首秀，《環球時報》軍事專家張學峰認為，大陸航母的「五件套」正在逐步實現。他指出，艦載機標誌著航母編隊的核心作戰能力，殲-15T作戰半徑大，具備更強的制空作戰能力和對海突擊作戰能力，這也預示著航母綜合作戰能力能夠進一步提高。



綜合內媒報道，殲-15T是中國航母編隊的核心武器裝備，是中國海軍航空兵的重要力量。此次出現在珠海航展，也是中國解放軍海軍首次有武器飛機亮相中國航展。

殲-15T亮相中國航展。

殲-15T亮相中國航展。

殲-15T亮相中國航展。

殲-15T亮相中國航展。

殲-15T亮相中國航展。

除殲-15T外，運-20、運油-20、轟-6K、殲-16等，以及俄羅斯隱形戰機蘇-57等中外武器、飛機等已陸續抵達珠海。

第十五屆中國航展將於今年11月12日至17日在廣東省珠海市舉辦，本屆共47個國家（地區）的超過890家企業參展。

專家：航母五件套逐步實現

軍事專家張學峰指出，大陸航母的「五件套」正在逐步實現。即包括殲-15T彈射艦載機、隱形艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機。

從之前殲-35的官宣節奏來看，這相當於即將官宣殲-15T艦載戰鬥機了。鑒於首艘彈射型航母福建艦的存在，這個殲-15T意味著彈射型殲-15。

張學峰表示，從目前抵達珠海的殲-15T照片看，該機採用新的機頭整流罩，結合近年來大陸在航電系統上的進步，該機的雷達可能採用更為先進的雷達型號，並會使用最新型的機載武器，其綜合性能達到國際上四代半戰鬥機中第一梯隊的水準。

與殲-15相比較，軍事專家張軍社認為，首先殲-15T的雷達探測距離更遠，從而可以搭載作戰距離更遠的空對空導彈。第二，為了滿足電磁彈射起飛時對前起落架的特殊要求，該機型的前起落架需要進行加固加強，從而提高起飛重量。第三，電磁彈射時比滑躍起飛速度更快，如此大的加速對機身強度要求很高，因此機身也需要採取加強處理。

殲-15 起飛。（微信公眾號@人民海軍）

殲-15戰機夜間降落考核。（微信公眾號@人民海軍）

張學峰則指出，通過電磁彈射器彈射升空，將更加有助於發揮殲-15重型戰鬥機的優勢，擴大其在實際運用中的最大起飛重量，增大作戰半徑以及載彈量，「鑒於殲-15本身最初是為在滑躍甲板上起降而設計的，其具有優秀的短距起降能力，殲-15T應該具備彈滑一體的能力」。