央視官宣殲15D電戰艦載機　料未來配置福建號增電子對抗力

解放軍海軍用艦載機殲15搭配電子戰吊艙，嘗試研製一款全新的電子戰飛機，但始終未有信息曝光，直到央視近期在一檔節目中，公開報道這款基於殲15艦載機研發的電子戰機，等同官宣進展。根據央視報道的情況來看，這款被命名為殲15D的電子戰機已經服役，相信不久之後就會出現在福建號的甲板之上



在央視曝光殲15D之前，解放軍只有一款造價相當昂貴的電子戰飛機殲16D，但因為殲16並沒有艦載機版本，所以中國航母艦載機尚缺一款電子戰機。

殲-15D電戰艦載機。（央視截圖）

根據央視和中國環球電視網（CGTN）曝光影片，透過艦載殲-15D電戰版戰機顯示，其配備酷似殲-16D電戰機上的吊艙。報道指稱，以戰機兼作電戰機的概念，作為重型雙引擎戰機的殲-15D就像美國海軍的 E/A－18「咆哮者」（Growler），且由於能攜帶更多空對空和空對海/地彈藥，比殲-35用途更多。

報道介紹，殲-15D是解放軍戰鬥機隊中，第3個電戰平台。殲-15是以俄製蘇（Su）-33艦載戰機為基礎發展而來，而電戰版殲-15D仍在測試，但還不清楚，它是否預定量產。

《騰訊網》報道提及，解放軍海軍之所以把殲15升級為電子戰機，其最主要原因便是因為殲15本來就是作為一款艦載機而研發的，具備高度成熟的艦載機相關配置，只要增加電子戰功能之後便能和航母無縫銜接，甚至不需要進行專門的試飛和測試。

此外，報道介紹殲15D除了機身採用大面積的複合材料之外，其電子吊艙也變得更加小型化，且掛載在飛機左右翼尖的位置，機身多個部位還增加了一些專用的新型電磁信號收集與對抗天線。「電子吊艙像是兩個導彈的樣式掛載在翼尖上，這樣全新型的吊艙絕對是世界上絕無僅有的，科研人員之所以敢把電子吊艙做得如此小型化，事實上就是對於該吊艙電子戰性能的自信。」

由於殲-15D靠自身動力，在「滑跳起飛」（Ski-Jump）的遼寧艦或山東艦上起飛較吃力，因此分析師家認為，有「電磁彈射系統」（EMALS）裝置的「福建」艦航母較適合這款具有空對海打擊和電子對抗力的多用途戰機。