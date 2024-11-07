遼寧大連漁船翻扣2人遇難7人仍失聯　官方否認被日本船撞翻傳言

11月2日，在遼寧大連長興島附近海域，一艘漁船發生翻扣導致船上9人失蹤。據內媒《新京報》今日（11月7日）報道，已發現2人遇難，搜救工作仍在進行中。



大連漁船翻扣2人遇難7人仍失聯。（極目新聞）

據《央視新聞》消息，11月2日，在大連長興島附近海域，一艘船籍港為遼寧盤錦的漁船發生翻扣，船上9人失蹤。此前網上曾有傳言稱涉事漁船是被日本船隻撞翻，此為不實消息。

《新京報》今日（11月7日）報道，已有失聯者被打撈上岸，無生命體徵。涉事船上有兩人系蓋州雙台鎮某村的村民。該村村幹部稱船上2人均為30多歲，他們是給人打工，上船打漁時間都不久。大連海事局表示，搜救工作仍在進行中。

《紅星新聞》報道指，曾參與救援的職員表示，涉事船隻返程時遭到一艘貨輪的撞擊造成翻扣，「我們推斷，涉事船隻是被貨船直接撞倒了，壓在船底，船上的人應該沒有自救的時間，我們剛過去的時候，敲擊船底，沒有任何反應。」