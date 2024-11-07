美女開「中港車牌勞斯萊斯」廣州被貨車撞 事後這樣做獲讚真菩薩
撰文：中天新聞網
出版：更新：
廣東省廣州的一輛貨車4日意外撞上一輛粉色的勞斯萊斯，導致後者的車頭被撞爛。
肇事的貨車司機嚇到渾身發抖，而被撞的女車主竟然淡定拍照，並表示考慮到前者謀生不易，不會在維修費用上為難他，引來不少大陸網友點讚。
貨車司機當場被交通警判全責嚇到震 女司機竟願這樣做：他養家糊口不容易（點圖放大瀏覽）：
+11
綜合陸媒《極目新聞》、《大象新聞》報道，這輛勞斯萊斯的車牌為廣東和香港兩地牌照，據悉車輛價格近500萬港元，維修費用恐超過100萬。
有目擊者稱貨車司機當場被交通警判全責，嚇得渾身發抖，而勞斯萊斯的車主朱小姐竟然在事故後淡定拍照，相關新聞引發輿論關注。
據報道，勞斯萊斯的車主朱小姐在接受採訪時表示，事發後她看到愛車被撞的慘狀「心都碎了」，第一時間告訴老公後，後者表示她沒事很開心，讓她先拍照存證。
【延伸閱讀】美女網紅馬路直播險被車撞死 嚇到花容失色 網民嘆：活該
點圖放大瀏覽：
+9
5日下午，針對有網友猜測貨車司機購買的保險金額可以涵蓋車禍賠償金額，朱小姐在社群平台發布影片回應稱：
實際上這位（貨車）司機大哥只買了100萬（人民幣）保險。如果定損超出保險金額，由我自己本人承擔。他是靠這個謀生的，養家糊口不容易。
這一新聞登上新浪熱搜後，不少大陸網友紛紛稱讚朱小姐人美心善：
「勞斯萊斯車主大度。」
「真菩薩了。」
「不能總說『為富不仁』，這樣處理就很和諧。」
還有人指出行車需注意安全：
大貨車盲區真的很大，無論機動車、非機動還是行人，都一定要遠離大貨車。
【延伸閱讀】台灣女星大陸駕吉利撞成廢鐵 人奇蹟絲毫無損 大喊感謝中國製造
點圖放大瀏覽：
+24
內地父母訓練2歲兒「違規自行過馬路」 下秒男孩遭撞飛引發熱議流動廁所活春宮｜迷你裙女疑與男子親熱時太粗暴「撞穿牆」慘倒地剛買新款電動車 女司機發動後一踩油門「直接撞死外婆」崩潰痛哭雲南美女去動物園打卡「被長頸鹿撞飛」 播片解釋經過醫生也笑翻內地男開車玩手機下秒撞飛騎電單車婦人 下車查看驚呼：是我母親
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】