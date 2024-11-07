美女開「中港車牌勞斯萊斯」廣州被貨車撞　事後這樣做獲讚真菩薩

廣東省廣州的一輛貨車4日意外撞上一輛粉色的勞斯萊斯，導致後者的車頭被撞爛。



肇事的貨車司機嚇到渾身發抖，而被撞的女車主竟然淡定拍照，並表示考慮到前者謀生不易，不會在維修費用上為難他，引來不少大陸網友點讚。

朱小姐駕中港牌勞斯萊斯在廣州遭貨車猛撞，卻表示如超出對方保險的金額由她承擔，獲網民大讚人美心善。（微博截圖）

貨車司機當場被交通警判全責嚇到震 女司機竟願這樣做：他養家糊口不容易（點圖放大瀏覽）：

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綜合陸媒《極目新聞》、《大象新聞》報道，這輛勞斯萊斯的車牌為廣東和香港兩地牌照，據悉車輛價格近500萬港元，維修費用恐超過100萬。

有目擊者稱貨車司機當場被交通警判全責，嚇得渾身發抖，而勞斯萊斯的車主朱小姐竟然在事故後淡定拍照，相關新聞引發輿論關注。

據報道，勞斯萊斯的車主朱小姐在接受採訪時表示，事發後她看到愛車被撞的慘狀「心都碎了」，第一時間告訴老公後，後者表示她沒事很開心，讓她先拍照存證。

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5日下午，針對有網友猜測貨車司機購買的保險金額可以涵蓋車禍賠償金額，朱小姐在社群平台發布影片回應稱：

實際上這位（貨車）司機大哥只買了100萬（人民幣）保險。如果定損超出保險金額，由我自己本人承擔。他是靠這個謀生的，養家糊口不容易。

這一新聞登上新浪熱搜後，不少大陸網友紛紛稱讚朱小姐人美心善：

「勞斯萊斯車主大度。」

「真菩薩了。」

「不能總說『為富不仁』，這樣處理就很和諧。」



還有人指出行車需注意安全：

大貨車盲區真的很大，無論機動車、非機動還是行人，都一定要遠離大貨車。

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