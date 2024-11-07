珠海航展｜中國「薩德」首次現身　紅旗HQ-19地空導彈細節公開

本屆珠海航展於11月12日至17日舉行，中國空軍首次展出了「紅旗-19」（HQ-19）地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等一批新裝備，這是這款被視為中國版「薩德增程型」（THAAD-ER，終端高空區域防禦系統增程型）的反彈道飛彈防禦平台，首次亮相中國航展，因此別具意義。



紅旗-19地空導彈武器系統主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點。專家表示，「紅旗-19」已經達到國際先進水平。



內媒報道整理，紅旗-19導彈發射車採用的是8×8輪式高機動卡車底盤，每台車上配備6枚裝在圓柱形「儲運發」一體式發射筒內的攔截彈，發射方式是「冷」發射。從發射筒後部的自適應發射底座來看，紅旗-19採用的並非傳統的垂直發射方式，而是一種近乎垂直的大傾斜角發射方式。

專家表示，大傾斜角發射方式，意味著更高的技術含量。作為新一代地空導彈武器系統，紅旗-19具有「突防對抗能力強」的特點，不僅可以攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超導彈的能力，攔截速域廣，攔截範圍大。這些性能特點表明，紅旗-19已經達到國際先進水平。

儘管官方尚未公布紅旗-19的射程、攔截高度等具體性能參數，但專家分析，從其設計定位和與薩德增程型的比較來看，其攔截範圍可能涵蓋中遠程彈道飛彈。紅旗-19的部署，無疑將牽動區域軍事平衡，周邊國家勢必密切關注其後續發展。隨著中國持續推動軍事現代化，反彈道飛彈防禦系統的發展，將成為其軍事戰略的重要環節。