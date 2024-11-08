駐美大使謝鋒：關稅戰、貿易戰沒有贏家　保護主義致失去未來

他2024年11月7日，中國駐美國大使謝鋒應邀以視頻方式在美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年晚宴上發表致辭。他表示，打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰沒有贏家，保護主義保護的是落後，失去的是未來。



謝鋒說，歷史已經證明，中美建交是兩國雙贏、世界共贏的大好事。站在新的歷史起點上，雙方能否繼續攜手合作、共迎挑戰，攸關雙方福祉和人類前途命運。中方答案明確堅定。習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，既是中美關係一路走來的深刻經驗總結，也是兩國新時期的正確相處之道。希望美方與中方相向而行，站在歷史正確一邊，作出順應時代大勢和民心所向的正確抉擇，共同推動中美關係沿著穩定、健康、可持續的道路向前行。

繼往開來向前行，就要堅持相互尊重的前提。世界上沒有完全相同的兩片樹葉，也不存在一模一樣的兩個國家。中國不可能變成另一個美國，差異本應成為交流互鑒的動力，而不是排斥對抗的借口。作為世界前兩大經濟體，中美怎麽可能不來往不打交道？中美各自的成功是彼此的機遇而非挑戰，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的發展道路，尊重各自發展權利，尊重彼此核心利益和重大關切。

特朗普再主白宮，外界關注中美關係走向。（資料圖片）

繼往開來向前行，就要守住和平共處的底線。作為安理會常任理事國和核大國，中美和平共處是責任，也是必須。把中國視為最主要戰略競爭對手、最嚴重地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，完全不符合事實，只會導致「自我實現的預言」。既然已經意識到「修昔底德陷阱」極端危險，為什麽還楞要往裡跳？根基不牢地動山搖，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，必須言行一致恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。任何挑戰都擋不住中國前進的步伐，任何圍堵遏制打壓都只會撞上南墻，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權安全發展利益的堅定意志和強大能力。

繼往開來向前行，就要爭取合作共贏的目標。作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美合作可以辦成很多大事好事，應該把合作清單拉得越來越長。打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰沒有贏家，保護主義保護的是落後，失去的是未來。麥當勞過去一年在華新增門店最多、佔全球約六成，星巴克在上海有1000多家門店、在全球獨一份，這樣互利合作的成功故事多多益善。中方歡迎更多美企赴華投資興業，也期待中美在氣候變化、人工智能等全球性挑戰上加強對話合作，既造福兩國，又惠及世界。

謝鋒認為星巴克是互利合作的成功故事。（星巴克）

今年前三季度中國經濟增長4.8%，仍然是世界經濟的領頭羊和主引擎。中國有全球最完整的產業體系、最便利的軟硬基礎設施、最具潛力的消費市場、最勤奮的高素質勞動者、最有競爭力的創新生態，經濟長期向好的基本面沒有也不會變。中共二十屆三中全會勝利召開，釋放出改革不停頓、開放不止步的強烈信號。近期中國政府又出台一攬子增量政策，制度紅利、政策紅利、開放紅利等將源源不斷釋放，世界銀行、高盛集團、摩根大通等國際機構紛紛上調中國經濟增速預期，國際社會「看好中國」、各國企業「做多中國」。第七屆進博會正在上海舉行，參展國別和企業數均超上屆、世界500強和龍頭企業再創新高，充分彰顯中國共享發展機遇的開放胸襟和世界各國對中國經濟的堅定信心。中國將繼續推進高質量發展、擴大高水平開放，為動蕩世界注入穩定性、全球經濟提供新增量、各國企業帶來新機遇。

謝鋒最後表示，美中貿委會和美工商界朋友是中美關係不可或缺的參與者、貢獻者，也是名副其實的受益者和利益攸關方。「你們不僅是改革開放後第一批到中國「吃螃蟹的人」，過去半個世紀深耕中國見證了你們的眼光和勇氣。你們還是二十屆三中全會後第一批訪華的「早起的鳥兒」，芮思博主席和艾倫會長率美工商界代表團訪華，探求中美合作新機遇，再次展現了你們的遠見和堅守。從你們身上，我看到中美關係的生機和活力、中美合作的潛力與動力。中美關係從來不是一帆風順，但為者常成、行者常至。兩國和平共處的歷史邏輯不會變，兩國人民交流合作的根本願望不會變，世界人民對中美關係穩定發展的普遍期待也不會變。預祝美中貿委會在新時期再創新輝煌，美工商界朋友與中國接續共同成長，中美合作譜寫新的篇章！」