駐美大使謝鋒：台獨與台海和平水火不容　對台獨分子沒有妥協餘地

駐美國大使館網站9日發布駐美大使謝鋒在卡特中心（The Carter Center）紀念中美建交45週年研討會上的演講全文。提到台海問題時，謝鋒強調，「對於不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協餘地」。



謝鋒於演講稿重申，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，沒有人比中方更珍視台海和平穩定，但台獨與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協的餘地。

謝鋒強調，美國政府應以實際行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美國領導人不支持台獨、不尋求把台灣問題作為遏制中國工具的表態落到實處，與中方一道維護台海和平穩定和中美關係大局。

2024年1月9日，中國駐美大使謝鋒應邀在卡特中心紀念中美建交45周年研討會上發表視像演講。（中國駐美大使館）

謝鋒表示，中美關係從來就是建立在承認彼此不同和尊重彼此核心利益的基礎上，質問「美國同自己的盟國不也存在這樣那樣的分歧嗎？中美歷史文化、社會制度、發展階段不同，當然會存在分歧矛盾，但這不意味著雙方注定迎頭相撞」。

針對中美關係發展，謝鋒指出，美方經常談的一個詞是「競爭」。現代社會競爭普遍存在，「但競爭應該是講規則的公平競爭，是你追我趕、共同進步的良性競爭，而不能是你死我活、零和博弈的惡性競爭，更不能以競爭為名剝奪他國正當發展權益」。謝鋒呼籲，國家與國家的競爭應該是田徑賽，而不是拳擊賽。如果要競爭，那就正向比，看誰能把各自國家治理得更好，誰能為地區和世界貢獻穩定與繁榮。