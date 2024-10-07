A股爆升｜駐美大使謝鋒：中國股民排隊開戶　外國資本跑步進場

9月30日，中國駐美使館舉行國慶75周年招待會，針對中國經濟形勢，中國駐美大使謝鋒表示，講「中國崩潰論」的，自己在不斷崩潰，講「中國經濟見頂論」的，現在正在見頂。



謝鋒表示中國的股市都漲瘋了。（財聯社）

9月30日滬深兩市成交超2.59萬億元。（視覺中國）

9月30日滬深兩市成交超2.59萬億元。（視覺中國）

謝鋒稱：「從9月下旬開始，中國政府陸續出台一系列的振興經濟的舉措，效果非常好。中國的股市都漲瘋了，中國的股民現在是在排隊開戶，外國資本現在是跑步進場。我們中國人民現在對中國的發展前途是充滿了希望。」

謝鋒表示講中國經濟見頂論的，現在正在見頂。（玉潭淵天）

謝鋒表示講中國經濟見頂論的，現在正在見頂。（玉潭淵天）

謝鋒還提到：「中國有句話叫『說是非者自己就是是非人』，你看這一段時間來，那些講『中國崩潰論』的，它自己在不斷地崩潰，講『中國經濟見頂論』的，現在正在見頂。還說我們『中國威脅論』，實際上現在大家看得是越來越清楚，他們自己散佈這些謠言的人，才是對世界和平、穩定、發展、合作、進步的最大威脅。」

9月30日滬深兩市成交超2.59萬億元。（視覺中國）

9月30日滬深兩市成交超2.59萬億元。（視覺中國）

據此前報道，9月30日是國慶假期的最後一個交易日，滬指漲8.06%，深成指漲10.67%，創業板指漲15.36%。滬深兩市成交超2.59萬億元（人民幣），創出歷史成交金額天量。同時，A股也誕生了六大新紀錄。