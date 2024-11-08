人民日報「鐘聲」評中美關係：合則兩利，鬥則俱傷

隨著美國總統大選結果揭曉，特朗普當選新任美國總統，《人民日報》重要評論欄目「鐘聲」今（8）日發表評論文章，強調中美合作的必要性。文章指出，中美合則兩利，鬥則俱傷，打壓和遏制無法解決美國面臨的問題，雙方應以相互尊重的方式加強對話，慎重管控分歧。中國將繼續秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係。



文章提到，習近平於11月7日向當選總統特朗普致賀電，指出中美關係穩定發展符合兩國和國際社會的共同利益，期待雙方加強對話溝通，拓展互利合作，尋求新時期的正確相處之道，為兩國與世界創造福祉。

評論強調中美關係的穩定性和延續性，稱其為世界上最重要的雙邊關係之一，應以宏觀視野謀劃未來，為兩國人民和全球進步擔當責任。文章回顧了過去五十多年來中美在曲折中的發展，指出和平共處、合作共贏不僅是經驗，更是雙方共同努力的方向。

美國大選：圖為2024年11月6日選舉夜，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、小兒子巴倫（Barron Trump）出席佛州集會時一同上台。（Reuters）

文章指出，中美經貿合作不僅為兩國帶來實際福祉，也為世界經濟注入動力。自中美建交以來，雙邊貿易增長了200多倍，中國作為美國第三大出口市場，對美創造了大量就業機會。文章強調，中美各自的成功是彼此的機會，雙方合作共贏是時代潮流。

評論還呼籲，兩國應擴大在氣候變遷、人工智慧等新興領域的合作，成為世界和平與發展的穩定推動力。無論是推動經濟復甦還是解決區域熱點問題，中美合作不可或缺。

最後，「鐘聲」指出，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮，強調推動中美關係穩下去、好起來、向前走，是對歷史、對人民、對世界負責的正確選擇。