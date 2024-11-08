美國大選｜特朗普當選誰完蛋？街訪台灣民眾：我們死定了，會被打

特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選後將牽動全球局勢，這場選戰誰是最大輸家，下一個完蛋的是誰呢？



根據「盧秀芳辣晚報」所進行的街訪，不少台灣人認為是他們的賴清德總統，另外台積電，還有烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），都被民眾認為是特朗普勝選後的最大輸家。

「盧秀芳辣晚報」8日派出「辮子妹」上街採訪，看看對台灣民眾來說，誰是特朗普勝選後的最大輸家。（YouTube@中天新聞）

「盧秀芳辣晚報」8日派出「辮子妹」上街採訪，看看對台灣民眾來說，誰是特朗普勝選後的最大輸家。（YouTube@中天新聞）

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中天新聞「盧秀芳辣晚報」8日派出「辮子妹」上街採訪，對於台灣民眾來說，誰會是特朗普勝選後的最大輸家？

結果第一位民眾選了賴清德，因為「賴清德最近就是政治有點糟糕，我們死定了，我們會被特朗普打，因為特朗普曾說台灣是晶片小偷」。

另一位民眾同樣認為賴清德是輸家，因為特朗普選前就表示要對台灣課稅。

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至於選擇台積電是輸家的民眾表示，特朗普對台積電的態度，會對股市還有整個市場造成影響，畢竟有一些政治上的因素。

另外也有民眾認為澤連斯基會是最大輸家，特朗普一定會把烏克蘭這個洞先堵起來，所以烏克蘭一定是第一個解決，因為特朗普也不想給他錢了。

另外也有民眾認為，美國他們都是利益為主，他們不會無償的去幫助你。

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