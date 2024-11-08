特朗普收習近平賀電　中方這三句話最意味深長

11月7日，習近平致電特朗普，祝賀他當選美國總統。內地時政微信公眾號「牛彈琴」8日發文，針對賀電內容分析他認為最意味深長的三句話，他更指出，中美關係中，更加焦慮的一方並不是中國。



本文獲《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



圖為2019年6月29日，習近平和特朗普在G20大阪峰會期間會晤。（路透社）

解讀習近平給特朗普的賀電：不衝突不對抗字眼消失

我們也不用回避，特朗普當選後，全世界都很關注，中美關係會怎樣？畢竟，中美關係，是當今世界最重要的雙邊關係，沒有之一。

畢竟，特朗普1.0時期，中美關係一度很糟糕，這是事實。畢竟，在競選時，特朗普還撂下狠話，譬如要對中國商品加征關稅60%，等等等等。

怎麼辦？我看到，新華社報道，11月7日，中國領導人致電特朗普，祝賀他當選美國總統。

特朗普再主白宮，外界關注中美關係走向。（資料圖片）

看新聞報道，他對特朗普，主要說了三句話。完全我個人觀點，不代表任何機構，這是很意味深長的三句話。

第一句，他告訴特朗普：「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。」

八個字：合則兩利，鬥則俱傷。這是回顧過去，歷史的昭示。我相信，這八個字，因為過去的風風雨雨，特朗普肯定也有切身體會。

第二句，他告訴特朗普：「一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。」

九個字，三個詞：穩定、健康、可持續發展。說得很平實。既要穩定，也要健康，這是當下，但著眼未來，還要可持續發展，那目光就不能太短淺了。

第三句，他對特朗普說：「希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。」

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

三句話中，這句最長，信息量也最大。提到了原則，12個字：「相互尊重、和平共處、合作共贏。」，我們耳熟能詳，這也是中方一貫的對美態度。

提出了工作方法，18個字：加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。沒有回避分歧，但我們要妥善管控；而且，還是要加強對話、多溝通；這樣才能多合作，拓展互利空間。

最後還有期待：走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。如果這樣，那真是開創歷史了，兩國以及全世界都受益。

這也是一個大國和大國領導人應有的胸懷、擔當和格局。不然呢？肯定兩敗俱傷，世界遭殃。很簡單，打貿易戰、科技戰，不會有贏家；搞脫鉤斷鏈，美國也會受損，這也是逼全世界在「選邊站隊」，這也成為越來越多國家最反感的一道選擇題。

新華社的消息稿不長，但隨後發表的新華社評論員文章，有一段是這樣解釋的：中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。中美兩個大國不能不打交道，改變對方的想法不切實際，衝突對抗的後果更是誰都不能承受。

2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

文章接著說：中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，這是客觀現實。但是，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。這既是對中美關係半個多世紀經驗教訓的總結，也是對大國交往規律的把握。

賀電中三句話，深意藏焉。最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，我們保持了足夠的清醒。應該說，對於特朗普2.0，一切畢竟從頭開始，我們還是以禮相待，第一時間表達祝賀，同時也有所期待，爭取最好的結果。

當然，字裡行間，我們也看到一份淡定和清醒。大家都是老朋友了，誰不知道特朗普的三板斧。

第二，我們還是不妨審慎樂觀。審慎，不需要多說，特朗普的虎狼之詞，我們聽得太多了，不排除驚濤駭浪，掀桌子走人。

但也必須看到，很多話畢竟是競選語言，一切還有的談。比如特朗普聲稱要加征關稅，這也不僅僅針對中國製造，但如果真加到60%，除非特朗普不想讓美國人過好日子了。

寬廣的地球，完全容得下中美各自發展、共同繁榮。接下來，就看博弈吧。

2024年11月6日選舉夜，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、小兒子巴倫（Barron Trump）出席佛州集會時一同上台。（Reuters）

第三，更焦慮的其實不是我們。

是烏克蘭，是日本韓國，是大西洋彼岸的歐洲，當然，還有我們的台灣地區。

我看到，特朗普當選第二天，在歐盟領導人會議上，馬克龍就大聲疾呼：我不是要評論特朗普當選，但美國人選出了特朗普，他要捍衛美國人利益；但問題是我們準備好捍衛歐洲人的利益了嗎？這是我們必須回答的唯一問題。

他還說：我們不能讓歐洲成為食草動物的舞臺，讓食肉動物想吃就吃。在美國大選後第二天，我認為我們要對主權議程有清晰的認識，要雄心勃勃和有堅定的決心……

什麼意思？我想起特朗普1.0時期，默克爾的一句話：因為特朗普，歐洲不得不依靠自己了。現在，歐洲一哥馬克龍，更是要振臂一呼。

相比我們的淡定，看馬克龍的肢體動作，顯得很不安很焦慮，時不我待，歐洲人不能成為食草動物，被食肉動物吃掉。果然百年未有之大變局啊！