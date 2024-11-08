特朗普收習近平賀電 中方這三句話最意味深長
11月7日，習近平致電特朗普，祝賀他當選美國總統。內地時政微信公眾號「牛彈琴」8日發文，針對賀電內容分析他認為最意味深長的三句話，他更指出，中美關係中，更加焦慮的一方並不是中國。
本文獲《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。
我們也不用回避，特朗普當選後，全世界都很關注，中美關係會怎樣？畢竟，中美關係，是當今世界最重要的雙邊關係，沒有之一。
畢竟，特朗普1.0時期，中美關係一度很糟糕，這是事實。畢竟，在競選時，特朗普還撂下狠話，譬如要對中國商品加征關稅60%，等等等等。
怎麼辦？我看到，新華社報道，11月7日，中國領導人致電特朗普，祝賀他當選美國總統。
看新聞報道，他對特朗普，主要說了三句話。完全我個人觀點，不代表任何機構，這是很意味深長的三句話。
第一句，他告訴特朗普：「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。」
八個字：合則兩利，鬥則俱傷。這是回顧過去，歷史的昭示。我相信，這八個字，因為過去的風風雨雨，特朗普肯定也有切身體會。
第二句，他告訴特朗普：「一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。」
九個字，三個詞：穩定、健康、可持續發展。說得很平實。既要穩定，也要健康，這是當下，但著眼未來，還要可持續發展，那目光就不能太短淺了。
第三句，他對特朗普說：「希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。」
三句話中，這句最長，信息量也最大。提到了原則，12個字：「相互尊重、和平共處、合作共贏。」，我們耳熟能詳，這也是中方一貫的對美態度。
提出了工作方法，18個字：加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。沒有回避分歧，但我們要妥善管控；而且，還是要加強對話、多溝通；這樣才能多合作，拓展互利空間。
最後還有期待：走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。如果這樣，那真是開創歷史了，兩國以及全世界都受益。
這也是一個大國和大國領導人應有的胸懷、擔當和格局。不然呢？肯定兩敗俱傷，世界遭殃。很簡單，打貿易戰、科技戰，不會有贏家；搞脫鉤斷鏈，美國也會受損，這也是逼全世界在「選邊站隊」，這也成為越來越多國家最反感的一道選擇題。
新華社的消息稿不長，但隨後發表的新華社評論員文章，有一段是這樣解釋的：中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。中美兩個大國不能不打交道，改變對方的想法不切實際，衝突對抗的後果更是誰都不能承受。
文章接著說：中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，這是客觀現實。但是，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。這既是對中美關係半個多世紀經驗教訓的總結，也是對大國交往規律的把握。
賀電中三句話，深意藏焉。最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。
第一，我們保持了足夠的清醒。應該說，對於特朗普2.0，一切畢竟從頭開始，我們還是以禮相待，第一時間表達祝賀，同時也有所期待，爭取最好的結果。
當然，字裡行間，我們也看到一份淡定和清醒。大家都是老朋友了，誰不知道特朗普的三板斧。
第二，我們還是不妨審慎樂觀。審慎，不需要多說，特朗普的虎狼之詞，我們聽得太多了，不排除驚濤駭浪，掀桌子走人。
但也必須看到，很多話畢竟是競選語言，一切還有的談。比如特朗普聲稱要加征關稅，這也不僅僅針對中國製造，但如果真加到60%，除非特朗普不想讓美國人過好日子了。
寬廣的地球，完全容得下中美各自發展、共同繁榮。接下來，就看博弈吧。
第三，更焦慮的其實不是我們。
是烏克蘭，是日本韓國，是大西洋彼岸的歐洲，當然，還有我們的台灣地區。
我看到，特朗普當選第二天，在歐盟領導人會議上，馬克龍就大聲疾呼：我不是要評論特朗普當選，但美國人選出了特朗普，他要捍衛美國人利益；但問題是我們準備好捍衛歐洲人的利益了嗎？這是我們必須回答的唯一問題。
他還說：我們不能讓歐洲成為食草動物的舞臺，讓食肉動物想吃就吃。在美國大選後第二天，我認為我們要對主權議程有清晰的認識，要雄心勃勃和有堅定的決心……
什麼意思？我想起特朗普1.0時期，默克爾的一句話：因為特朗普，歐洲不得不依靠自己了。現在，歐洲一哥馬克龍，更是要振臂一呼。
相比我們的淡定，看馬克龍的肢體動作，顯得很不安很焦慮，時不我待，歐洲人不能成為食草動物，被食肉動物吃掉。果然百年未有之大變局啊！