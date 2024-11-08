人事變動｜劉偉出任交通運輸部部長　李小鵬卸任

周五（8日），十四屆全國人大常委會第十二次會議在北京人民大會堂閉幕。會上決定免去李小鵬的交通運輸部部長職務，任命劉偉為交通運輸部部長。



公開資料顯示，劉偉1965年6月生，河南柘城人，研究生學歷，經濟學博士，1997年6月加入中國共產黨，1983年8月參加工作。1987年至1990年，在鄭州大學化學系有機化學專業讀研究生。畢業後到河南省石化廳工作，後任協調處副處長、處長等職，2000年任河南省石油化學行業管理辦公室副主任、黨組成員。

2004年，劉偉進入河南省發改委，先後任對外經濟處處長，工業處處長，省發改委副主任、黨組成員，省航空港經濟綜合實驗區（中原經濟區、省鄭汴新區）建設領導小組辦公室常務副主任（正廳級）等職。2016年，他任河南省發改委黨組書記（正廳級），2017年1月任省發改委主任。

2018年1月，劉偉當選河南省政府副省長。2020年1月進京工作，任應急管理部黨組成員、副部長。同年3月，應急管理部「黨組」改為「黨委」，劉偉任應急管理部黨委委員、副部長，2022年4月任吉林省委副書記。2022年12月，任中共北京市委委員、常委、副書記。他此前已任交通運輸部黨組書記。

此前9月27日，交通運輸部領導幹部會議上宣布，中央決定劉偉任交通運輸部黨組書記，免去李小鵬的交通運輸部黨組書記職務。10月11日上午，政協第十四屆全國委員會常務委員會第九次會議在京閉幕。會議決定任命李小鵬為經濟委員會副主任。